IMGW: Gęsta mgła w czterech województwach. Zobacz, gdzie może zaskoczyć

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w czterech województwach. Alert obowiązuje w województwach: śląskim, świętokrzyskim, na północy Podkarpacia oraz w północnych i południowych powiatach Małopolski.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godz. 9 rano.



Na większości podanych obszarów mogą wystąpić mgły, które spowodują ograniczenie widoczności od 50 do 200 metrów.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



