Koronawirus. Niemcy dołączyły do krajów, które nie wpuszczą samolotów z Wielkiej Brytanii

Irlandia, Włochy, Belgia, Holandia i Niemcy zawieszają pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe z Wielką Brytanią. To konsekwencja informacji o nowej mutacji koronawirusa, która pojawiła się w południowej Anglii.

„Jako rząd mamy obowiązek chronić Włochów. Z tego powodu, po powiadomieniu rządu brytyjskiego, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, przygotowaliśmy rozporządzenie o wstrzymaniu lotów z Wielką Brytanią. Naszym priorytetem jest ochrona Włoch i naszych obywateli” – napisał włoski premier Luigi Di Maio.



Holandia wprowadziła zakaz lotów z Wielkiej Brytanii w niedzielę i będzie obowiązywał do 1 stycznia. Rząd premiera Marka Rutte poinformował, że rozważy wprowadzenie ograniczeń również w przypadku innych środków transportu.





Apel o koordynację działań

Od niedzieli pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zwstrzymała także Belgia. Premier Alexander De Croo poinformował, że taka sytuacja potrwa minimum 24 godziny.Rząd Hiszpanii wezwał w niedzielnym oświadczeniu do skoordynowanych działań na poziomie Unii Europejskiej w związku z nową odmianą koronawirusa. „Celem jest ochrona praw Europejczyków poprzez koordynację i unikanie jednostronnych środków” – podkreślono.Władze Czech wprowadziły ostrzejsze zasady kwarantanny dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii – podała agencja AP w niedzielę.Wstrzymanie połączeń lotniczych rozważa również Francja.Brytyjski premier Boris Johnson i tamtejsi naukowcy poinformowali w sobotę, że nowa odmiana, której obecność potwierdzono na Wyspach, jest o 70 procent bardziej zaraźliwa niż dotychczasowa.Europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia zaapelował o zaostrzenie zasad sanitarnych w związku z pojawieniem się w Wielkiej Brytanii zmutowanego koronawirusa. Według WHO, dziewięć przypadków zakażeń nową odmianą zarejestrowano w Danii, po jednym – w Holandii i w Australii.– W Europie, gdzie transmisja koronawirusa jest intensywna i szeroka, poszczególne państwa powinny wzmocnić kontrole i środki zapobiegawcze – oświadczył rzecznik WHO Europe.