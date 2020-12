Władysław Rosiński ps. Zapałka nie żyje. Walczył w Powstaniu Warszawskim

Na wieczną wartę odszedł Powstaniec Warszawski Władysław Rosiński ps. Zapałka. „Nie możemy zapomnieć o naszej wspólnej historii! Będziemy o Panu pamiętać” – napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Władysław Rosiński w trakcie Powstania Warszawskiego służył w Armii Krajowej w zgrupowaniu Chrobry II. Odszedł w sobotę wieczorem w wieku 95 lat. „Nie możemy zapomnieć o naszej wspólnej historii! Będziemy o Panu pamiętać” – czytamy na profilu Mateusza Morawieckiego na Facebooku.



Szef rządu dodał, że z Władysławem Rosińskim widział się w tym roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas tego spotkania powstaniec pokazał premierowi spisane przez siebie wspomnienia.





Jak wówczas premier napisał na Facebooku, Rosiński „do walki przystąpił 1 sierpnia wieczorem”. „Miesiąc przed wybuchem Powstania Warszawskiego skończył 18 lat. O tym, że się zaczęło, dowiedział się od matki, gdy wróciła do domu z pracy. Chwilę później w drzwiach stanął żołnierz, który powiedział, że potrzeba ludzi do budowania barykad na Towarowej i Grzybowskiej” – przekazał premier.„Jak mówił, jego matka powiedziała do niego: »Słuchaj Władziu, jeśli trzeba, to idź i ty«. Trafił na budowę barykady na ul. Towarowej, gdzie został osłonowym. Od 1942 r. pracował na poczcie. Wyłapywał oznaczone paczki z pieniędzmi i specjalnymi wiadomościami, które były zaszyfrowane i umieszczane np. na usztywnieniach mankietów lub kołnierzykach koszul. Później bronił domu rodzinnego przy ul. Grzybowskiej 71. Po 17 dniach musiał się poddać, by ratować cywilów, którzy ukryli się w piwnicach. Wśród nich była jego matka i siostra. Trafił do obozu w Lipsku, następnie do fabryki Richtera w tym samym mieście, gdzie był do czasu kapitulacji Niemiec” – opisywał szef polskiego rządu.Rosiński był jednym z adresatów kampanii, należał także do Kapituły Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich.