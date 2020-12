Matura 2021: koronawirus wymusił kolejne zmiany. Szczegóły wyjaśnia szef CKE

Z powodu epidemii koronawirusa matury w 2021 roku będą odbywały się bez części ustnej – jak w tym roku – i nie będzie konieczności przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym – wyjaśniał dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na antenie Polskiego Radia 24. Nie oznacza to jednak, że do części ustnej nie będzie można przystąpić.

Zmiany na maturze

Maturzyści, którzy nie zdali, otrzymają świadectwo dojrzałości

Będą zmiany na maturach i egzaminie ósmoklasisty. Najważniejsza z nich to rezygnacja z. Maturzyści nie będą też musieli podchodzić do egzaminu z. Marcin Smolik zaznacza jednak, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z obu form egzaminowania.– Osoby, które tego potrzebują do rekrutacji na studia wyższe, mogą przystąpić nawet do sześciu egzaminów. Również osoby, które starają się o rekrutację na uczelnię zagraniczną, będą mogły przystąpić do egzaminu ustnego – wyjaśnił dyrektorJak dodał, nie wiadomo, co się wydarzy w ciągu najbliższych miesięcy, ale w czasieegzaminy już się odbywały i pomimo trudnych warunkówW tym tygodniu, w trakcie wideoczatu szef CKE zapowiedział też, że w tym roku egzaminy zostaną przeprowadzone, a nie, jak to było wcześniej, zgodnie z

W związku z tym osoby, które nie zdały części ustnej w ubiegłych latach, mogą otrzymać świadectwo dojrzałości.



– Jeżeli te osoby zdały wszystkie egzaminy z przedmiotów obowiązkowych w poprzednich latach, to w tym roku otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania do części ustnej egzaminu – powiedział Marcin Smolik.





Szczegółowe informacje o maturach do końca roku

źródło: IAR

na stronie internetowej CKE pojawią się aneksy do informatorów o wszystkich egzaminach.