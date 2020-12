Delfiny zagrożone wyginięciem. Wszystko przez zmianę klimatu

Coraz częstsze ulewy powodują, że przybrzeżne wody morskie tracą zasolenie. To powoduje groźne zmiany w skórze delfinów, pokrywające nawet większość ciała zwierzęcia.

Specjaliści z kalifornijskiego Marine Mammal Center – największego na świecie szpitala morskich ssaków ostrzegają przed nową, niebezpieczną chorobą delfinów.



Już w 2005 roku po raz pierwszy zidentyfikowano nieznaną wcześniej dolegliwość delfinów butlonosych, w której nawet na 70 proc. skóry zwierząt powstają rany.



W ostatnich latach wyraźne ogniska choroby pojawiały się w Luizjanie, Missisipi, Alabamie, na Florydzie, w Teksasie i w Australii.





Spadek zasolenia wody z powodu huraganów

Jak stwierdzili autorzy nowej pracy opublikowanej na łamach „Scientific Reports”,Żyjące blisko wybrzeży delfiny są przyzwyczajone do sezonowych zmian zasolenia, aleTymczasem rosnąca częstotliwość takich wydarzeń, jak huragany i cyklony powodują napływ ogromnych ilości słodkiej wody do przybrzeżnych rejonów oceanu.

Po takich huraganach jak Harvey czy Katrina, nawet przez kilka miesięcy delfiny żyły niemalże w słodkiej wodzie.



Tymczasem wraz z ocieplaniem się klimatu podobne ekstremalne wydarzenia pogodowe będą pojawiały się coraz częściej – ostrzegają badacze.



– Ta wyniszczająca choroba skóry zabija delfiny od czasu huraganu Katrina i cieszy nas, że w końcu określiliśmy, na czym polega problem – mówi jeden z autorów publikacji, dr Pádraig Duignan.



– Z tegorocznym rekordowym sezonem huraganów w Zatoce Meksykańskiej i wynikającymi ze zmian klimatu bardziej intensywnymi układami burzowymi w innych miejscach, z całą pewnością możemy spodziewać się kolejnych ognisk tej wyniszczającej choroby – dodaje.



Odkrycie ma np. kluczowe znaczenie dla australijskich zagrożonych już butlonosów południowych, które również cierpią z powodu nowej choroby.

Rokowania dla chorych delfinów

źródło: pap

Jej zrozumienie pozwoli na lepszą pomoc zwierzętom – uważają naukowcy. Obecnie bowiem rokowania dla chorych delfinów są złe, szczególnie, jeśli cierpiały z powodu spadku zasolenia przez dłuższy czas.– Podczas gdy podnoszące się temperatury oceanów wpływają na morskie życie na całym świecie, opisane w tej pracy odkrycie pozwoli na lepsze ograniczanie czynników prowadzących do choroby u przybrzeżnych delfinów, które już teraz są zagrożone z powodu utraty siedlisk i degradacji środowiska – podkreśla dr Duignan.– Badanie to rzuca nowe światło na coraz poważniejsze powody do zmartwień i