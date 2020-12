Dziesiątki pytań dot. szczepień na COVID-19. Obszerne wyjaśnienia profesora medycyny

Już za tydzień w Unii Europejskiej może ruszyć akcja szczepień przeciw COVID-19. Pojawia się wiele pytań i wątpliwości: czy szczepionki są skuteczne, ale także – czy są bezpieczne. Co z kobietami w ciąży i jaka jest zasada działania preparatów Pfizera czy Moderny? Na te i inne pytania, w sumie kilkadziesiąt kwestii, odpowiada prof. dr hab. Wojciech Szczeklik, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze Szpitala Klinicznego w Krakowie.

KORONAWIRUS – RAPORT



Ekspert – jak relacjonuje – kilka dni temu uczestniczył w spotkaniu dotyczącym szczepień na koronawirusa, gdzie odpowiadał na pytania. W mediach społecznościowych podzielił się najczęściej pojawiającymi się wątpliwościami, bo – jak podkreśla – najważniejsza jest pełna informacja, by móc podjąć decyzję.



Jak podkreślił, choć część państw dopuszcza już do stosowania szczepionkę koncernu Moderna, jego wpisy dotyczą preparatu Pfizer/BioNTech, który jako pierwszy uzyskał akceptację m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a ostatnio także w Kanadzie.



Zobacz także: Jest termin startu szczepień na COVID-19 w UE



• Jakie mamy szczepionki m-RNA?



Szczepionki m-RNA, które na chwilę obecną mają potwierdzoną skuteczność i odpowiednie bezpieczeństwo i wchodzą obecnie na całym świecie do praktyki klinicznej to:

• Pfizer-BioNTech (planowana jako pierwsza w Polsce);

• Moderna.



• Czy szczepionka oparta o m-RNA to nowa technologia?



NIE – od lat jest rozwijana (badania nad nowotworami, inne zakażenia w tym: Ebola, SARS-1). To co jest nowe, to masowe szczepienia na bazie tej technologii.



• Czy proces powstawania szczepionki przebiegał wg. pełnych procedur badań klinicznych?



TAK – choć tempo było imponujące, to nie pominięto żadnych kroków powstawania szczepionki: fazy przedkliniczne, kliniczne (duże grupy!) i rejestracja przebiegały prawidłowo.

Czy proces powstawania szczepionki przebiegał wg. pełnych procedur badań klinicznych?



TAK - choć tempo było imponujące, to nie pominięto żadnych kroków powstawania szczepionki: fazy przedkliniczne, kliniczne (duże grupy!) i rejestracja przebiegały prawidłowo. — Wojciech Szczeklik (@wszczeklik) December 18, 2020

Szczepionka m-RNA zawiera instrukcję molekularną dla komórki ludzkiej, jak wytworzyć białko S (spike, kolec) wirusa SARS-CoV-2, co w rezultacie uruchamia produkcję przeciwciał oraz odporność komórkową z limfocytów T przeciwko

Szczepionka Pfizer-BioNTech po wytworzeniu jest przechowywana w -70 st. C (do 6 miesięcy). Transport na suchym lodzie – nie dłużej niż 10 dni. W poradniach szczepieniowych po rozmrożeniu może być przechowywana w temp. 2 do 8 st. Celsjusza do 5 dni.



• Co oznacza 95% skuteczność szczepionki?



Badanie ponad 43 tys. ochotników (Pfizer) – połowa osób dostała placebo, a druga połowa szczepionkę w tej grupie. Zachorowania na objawowy COVID-19:

– placebo – 162 os.;

– szczepionka – 8.

Skuteczność ochrony przed zachorowaniem 8/170 = ok. 95 proc.



• Czy szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby?



TAK. Badanie ponad 43 tys. ochotników (Pfizer) skutkowało 10 ciężkich zachorowań w badanej grupie z czego: 9 w grupie placebo i 1 w grupie ze szczepionką.



• Powikłania krótkoterminowe po szczepieniu?



Bezpieczeństwo porównywalne do innych szczepionek przeciwwirusowych. Najczęstsze działania uboczne:

– ból, zaczerwienienie w miejscu zastrzyku;

– po szczepieniu często (powyżej 20 proc.) uczucie zmęczenia, ból głowy, bóle mięśni i stawów, gorączka.

Powikłania krótkoterminowe po szczepieniu?



Bezpieczeństwo porównywalne do innych szczepionek przeciwwirusowych

Najczęstsze działania uboczne:

1. ból, zaczerwienienie w miejscu zastrzyku

2. po szczepieniu często (>20%) uczucie zmęczenia, ból głowy, bóle mięśni i stawów, gorączka — Wojciech Szczeklik (@wszczeklik) December 18, 2020

Tak, choć lepiej nie szczepić całego zespołu w ten sam dzień z uwagi na możliwe odczyny poszczepienne (jw.), które mogą spowodować krótką absencję w pracy.

Na razie mamy obserwację kilkumiesięczną (od wakacji). Szczepionka wypada bezpiecznie. Długoterminowe skutki po szczepieniach są niezmiernie rzadkie. Dane o bezpieczeństwie długoterminowym będą zbierane, a informacje o nich będą publicznie dostępne.



• Czy możliwe są odległe skutki zmiany naszego kodu genetycznego DNA?



ABSOLUTNIE NIE. Cząsteczka m-RNA, która znajduje się w szczepionce nie przenika do jądra komórkowego i nie integruje się z DNA człowieka. Po kilku dniach jest degradowana.



Mówił o tym w rozmowie z portalem tvp.info także wirusolog prof. Krzysztof Pyrć

#wieszwiecej Polub nas

Jak wygląda cykl szczepień? Kiedy nabieramy odporności?



Po pierwszej szczepionce (podanie domięśniowe) należy się doszczepić po okresie 3 tygodni.



Koniecznie trzeba się zaszczepić dwukrotnie bo dopiero po drugiej dawce (7 dni po) uzyskujemy zakładaną odporność. — Wojciech Szczeklik (@wszczeklik) December 18, 2020

TAK. Szczepionka składa się z m-RNA, cząsteczki tłuszczu, która ją otacza i umożliwia przenikanie przez błonę komórkową oraz jony sodu.Po pierwszej szczepionce (podanie domięśniowe) należy się doszczepić po okresie 3 tygodni. Koniecznie trzeba się zaszczepić dwukrotnie, bo dopiero po drugiej dawce (7 dni po) uzyskujemy zakładaną odporność.Takie osoby nie brały udziału w badaniach i na chwilę obecną nie jest to zalecane. Ruszają badania w grupie osób ciężarnych i ta wiedza będzie się zmieniać.

Nie ma żadnych podstaw, żeby przypuszczać, że szczepionka jest szkodliwa dla rozwijającego się płodu, nawet jeżeli jest się w ciąży podczas szczepienia (choć nie jest to zalecane).



• Przeciwwskazania do szczepienia?



– ciąża, karmienie piersią (to może się jeszcze zmieniać);

– objawy ostrej infekcji z gorączką (temp powyżej 38 st. Celsjusza).



Względne: reakcja anafilaktyczna w wywiadzie (do rozważenia w pełnym zabezpieczeniu szpitalnym).



• Jaki zachować odstęp czasowy od innych szczepień (np. na grypę)?



Odstęp między szczepieniem przeciw SARS-COV-2 a innymi szczepieniami powinien wynosić 7 dni (to może się jeszcze zmieniać, ale na pewno nie potrzeba dłuższej przerwy).



• Czy jeżeli choruję na ciężką niewydolność serca, astmę to mogę się zaszczepić?



TAK – koniecznie! Pacjenci z ciężkimi chorobami przewlekłymi są narażeni na powikłania COVID-19. Optymalnie należy się szczepić w wyrównanym okresie choroby przewlekłej (nie podczas zaostrzenia).



• Czy jeżeli przebyłem COVID-19 to powinienem się zaszczepić i czy jest to bezpieczne?



Jest to bezpieczne. Należy się zaszczepić. Po przebytym COVID-19 można rozważyć odłożenie szczepienia o 2-3 miesiące (utrzymująca się odporność), choć nie jest to konieczne (minimum 30 dni).

Czy jeżeli przebyłem COVID-19 to powinienem się zaszczepić i czy jest to bezpieczne?



Jest to bezpieczne. Należy się zaszczepić. Po przebytym COVID-19 można rozważyć odłożenie szczepienia o 2-3 miesiące (utrzymująca się odporność) choć nie jest to konieczne (minimum 30dni) — Wojciech Szczeklik (@wszczeklik) December 18, 2020

Nie – w badaniach klinicznych nie było to testowane i nie jest to zalecane. Nie ma to też wpływu na skuteczność działania szczepionki.

NIE – są to niezmiernie rzadkie powikłania. Zagrażający życiu wstrząs wystąpił jak na razie u 3 osób (od wprowadzenia szczepień) na całym świecie. Były to osoby, u których wstrząs występował już wcześniej.



• Czy mogą się szczepić osoby z chorobami nowotworowymi, chorobami immunologicznymi, stosujące leki biologiczne?



TAK – osoby z obniżoną odpornością mogą i powinny się szczepić. Nie jest tylko do końca pewne, jak dobra będzie wytworzona odporność (słabsza odpowiedź niż u zdrowych).



• Czy osoby z HIV/AIDS mogą się szczepić?



TAK – podobnie jak inne osoby z osłabioną odpornością. W badaniu trzeciej fazy szczepionki Pfizer brało udział kilkaset osób z tym schorzeniem – wyniki jeszcze nie są opublikowane.



• Czy szczepić dzieci?



Dzieci będą (jeżeli będą) szczepione na samy końcu kolejki. Zatem poczekajmy. Szczepionka jest bezpieczna dla dzieci powyżej 16. roku życia. Czekamy na wyniki z grupy 12-16 lat. Młodsze dzieci nie były jeszcze badane.

Czy szczepić dzieci?



Dzieci będą (jeżeli będą) szczepione na samy końcu kolejki. Zatem poczekajmy.

Szczepionka jest bezpieczna dla dzieci >16 roku życia. Czekamy na wyniki z grupy 12-16 lat.

Młodsze dzieci nie były jeszcze badane. — Wojciech Szczeklik (@wszczeklik) December 18, 2020

źródło: Twitter

Tego jeszcze nie wiemy. Patrząc na stosunkowo małą zmienność genetyczną wirusa SARS-COV2 można przypuszczać, że przynajmniej rok.Nie ma takiej konieczności.Na chwilę obecną tak, choć badania trwają i może się to zmienić. Szczepionka w 95 % zabezpiecza przed objawową chorobą, ale nie ma pewności czy zabezpiecza przed bezobjawowym przebiegiem i zakaźnością.