Papież: Pomagajmy innym, zamiast narzekać na restrykcje

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o to, by zamiast narzekać na restrykcje z powodu pandemii pomagać innym. Podczas ostatniego spotkania z wiernymi przed Świętami mówił: „konsumpcjonizm skonfiskował nam Boże Narodzenie”.

Zwracając się do wiernych przed południową modlitwą Anioł Pański papież powiedział: „W tym trudnym czasie zamiast narzekać na to, co pandemia nam uniemożliwia, zróbmy coś dla kogoś, kto ma mniej; nie kolejny prezent dla nas i dla naszych przyjaciół, ale dla potrzebującego, o którym nikt nie myśli”.



Apelował o to, by dobrze przygotować się do Bożego Narodzenia pamiętając o tym, że „żłóbek w Betlejem to nie konsumpcjonizm”.



„Konsumpcjonizm skonfiskował nam Boże Narodzenie”

– Nie dajmy się ponieść przez konsumpcjonizm, przez szał, by zrobić to i to. Konsumpcjonizm skonfiskował nam Boże Narodzenie – mówił Franciszek. Przestrzegał także przed odkładaniem dobrych uczynków na później, przed mówieniem: „Wiem, że pomaganie jest ważne, ale zrobię to jutro”.



W ten sposób, dodał, tworzy się „łańcuch przekładania wszystkiego na jutro”. Jak zauważył, to „jutro” znaczy „nigdy”.

– Niech zbliżające się Boże Narodzenie będzie dla wszystkich okazją do wewnętrznej odmiany, modlitwy, nawrócenia, kroków naprzód na drodze wiary oraz braterstwa między nami. Rozejrzyjmy się wokół, ile osób jest w potrzebie, ilu jest cierpiących braci. Brat, który cierpi należy do nas – wskazał papież.



Dodał: „Ten, kto cierpi to Jezus. Niech Boże Narodzenie będzie bliskością z Jezusem w tym bracie i siostrze”.



Wspomniał także o ludziach morza, którzy z powodu pandemii przebywają na statkach dłużej niż przewidują to ich kontrakty i nie mogą wrócić do domów. Zaapelował do rządów o podjęcie działań, aby umożliwić im powrót do rodzin.



Papież modlił się o pocieszenie dla marynarzy oraz wszystkich, którzy przeżywają trudności.



Franciszek zachęcił również rzymian, by zobaczyli wystawę stu szopek, zorganizowaną w roku pandemii w kolumnadzie bazyliki watykańskiej. Podkreślił, że szopki te są „wielką katechezą wiary”.



Na placu Świętego Piotra na modlitwie w ostatnią niedzielę Adwentu zgromadziło się wielu wiernych, którzy zachowywali zasady reżimu sanitarnego.