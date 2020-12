Szynkowski vel Sęk: Zapewniamy dostęp do rzetelnych informacji o szczepieniach

W najbliższych dniach można będzie się spodziewać startu kampanii informacyjnej dotyczącej szczepionki przeciwko COVID-19 – powiedział w niedzielę w programie „Woronicza 17” TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

KORONAWIRUS – RAPORT



Wiceminister Szynkowski vel Sęk mówił w TVP Info, że w kampanii wystąpią przede wszystkim eksperci medyczni. – Zapewnimy dostęp do rzetelnych informacji na temat tego, z czym wiąże się szczepienie. Oczywiście w kampanii pojawią się eksperci i lekarze, jako autorytety medyczne, ale mogą wystąpić również osoby znane z życia publicznego, bo dla wielu ich głos jest ważny – wskazał wiceminister.



Zaznaczył, że priorytetem jest dotarcie do osób, które w pierwszej kolejności powinny się zaszczepić. – Czyli oczywiście grupy pierwszego ryzyka: służby medyczne, pomoc medyczna, służby mundurowe i w dalszej kolejności personel DPS-u, osoby starsze. Zachęcanie do tego to wielkie wyzwanie – podkreślił wiceszef MSZ.

Najważniejsza jest odpowiedzialność

źródło: PAP, TVP Info

– Są wątpliwości, czy szczepionka została należnie sprawdzona, ale należy pamiętać, że proces jej certyfikacji trwa już długo, jest wystarczająca liczba badań. Dostarczymy bezpieczną szczepionkę. Obywatelskim obowiązkiem będzie przede wszystkim zaszczepienie się – dodał.Według wiceministra kluczem do tego, żeby w Polsce restrykcje nie zostały zaostrzone, jest odpowiedzialne zachowanie.– Nasze restrykcje na tle innych krajów wyglądają na bardzo wyważone. Wielu obywateli wydaje się jednak zmęczonymi tym wszystkim. Eksperci, na podstawie których opinii wydawane są decyzje rządowe, mówią, że trzeba wyprzedzić zagrożenie z jakim łączy się ewentualna trzecia fala koronawirusa. W tym momencie takie środki jak w Wielkiej Brytanii czy Francji jeszcze nie są konieczne, jednak przede wszystkim kluczowe jest odpowiedzialne zachowanie – na to nawet restrykcje nie maja wpływu – zaznaczył Szynkowski vel Sęk.