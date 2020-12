Eksplozja w centrum Lizbony. Zawaliła się część budynku

Pięć osób zostało rannych w wyniku częściowego zawalenia się budynku mieszkalnego w centrum Lizbony. Los dwóch osób pozostaje nieznany. Według informacji udzielonych przez strażaków w budynku doszło do eksplozji.

Do katastrofy doszło w niedzielę rano. Rzeczniczka miejscowej straży pożarnej poinformowała, że pięć rannych osób zostało przewiezionych do szpitala. Jedna z nich jest w poważnym stanie.



Na miejsce przybyło prawie 50 strażaków. Nie jest jasne, co spowodowało eksplozję. Według lokalnych mediów może chodzić o wybuch bojlera.



W budynku mieszkało dziewięć osób. W dalszym ciągu nieznany jest los dwóch z nich. Ocalała część budynku grozi zawaleniem, co utrudnia akcję ratowniczą.

