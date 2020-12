O krok od tragedii nad Morskim Okiem. „Prosimy o rozsądek”

Turyści w Tatrach znowu ryzykowali swoim życiem. Spora grupa ludzi weszła na zamarzniętą taflę Morskiego Oka. Temperatura była bliska 0 st. C. Informację ze zdjęciem opublikowano na profilu Aktualna sytuacja w Tatrach na Facebooku.

„Dramat nad Morskim Okiem .. Lód ma 5 do 6 cm grubości, a na lodzie masa ludzi... Co roku te same apele... Czy to już tradycja, że musi dojść do tragedii i kiedy do niej dojdzie... Drodzy turyści, bardzo Was prosimy o rozsądek...” – czytamy we wpisie na profilu Aktualna sytuacja w Tatrach.





Dramat nad Morskim Okiem... Lód ma 5 do 6 cm grubości, a na lodzie masa ludzi... Co roku te same apele... Czy to już... Opublikowany przez Aktualna sytuacja w Tatrach Sobota, 19 grudnia 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Facebook, tpn.pl

– napisał jeden z internautów.Według informacji Tatrzańskiego Parku Narodowego w wyższych partiach gór pojawił się śnieg i lód, a temperatura była bliska 0 st. C. Dość wcześnie robi się ciemno, dlatego trzeba dobrze zaplanować wycieczkę i nie wchodzić na niektóre szlaki.Zobacz także: Gęste mgły w kilku województwach