Matka Boża w maseczce z błyskawicą. Będą zawiadomienia do prokuratury

Instytut Ordo Iuris zapowiada złożenie do prokuratury zawiadomienia w sprawie grafiki z Matką Bożą w czarnej maseczce z czerwoną błyskawicą i z czarną parasolką w dłoni, jaka znalazła się w „Wysokich Obcasach”. Zawiadomienie w tej sprawie składa również deputowany do Parlamentu Europejskiego Dominik Tarczyński.

Rysunek autorstwa Marty Frej znalazł się w artykule promującym najnowszy numer „Wysokich Obcasów”. Obok grafiki opublikowano życzenia. Redakcja Wysokich Obcasów „życzy wszystkim kobietom wolności – w Boże Narodzenie i nie tylko”.



Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski napisał w mediach społecznościowych, że jego organizacja przygotowuje w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.



Zawiadomienie do prokuratury składa również deputowany Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego Dominik Tarczyński.

W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl składam do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 196 KK. pic.twitter.com/FJPGqypCnh — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) December 20, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Zarówno czarna parasolka, jak i symbol czerwonej błyskawicy związane są zei ruchem zwolenniczek aborcji.