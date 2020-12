Kompromis krytykowany w Niemczech. „Kto chce odzyskać suwerenność, musi opuścić UE” 

Groźba weta, którą posłużyły się Polska i Węgry, zachęca do naśladowania. Kto chce odzyskać suwerenność, musi opuścić Unię Europejską – twierdzi emerytowany profesor prawa międzynarodowego i europejskiego Christoph Vedder. W artykule dla niemieckiego „Suddeutsche Zeitung” ekspert krytycznie ocenia zawarty na niedawnym szczycie UE kompromis ws. praworządności.

Profesor Uniwersytetu w Augsburgu, którego artykuł cytuje dw.com, ocenia wynegocjowany kompromis jako „wyższą szkołę dyplomacji” w stylu Angeli Merkel.





Więcej „praworządności”, mniej suwerenności?

Krytykuje jednak postawę europejskich liderów, bow ustalonym kształcie, a w dodatku – zacznie działać z opóźnieniem.Prawnik przyznaje, że obowiązujące w UE traktaty przewidują tylko jeden mechanizm sankcji – artykuł 7. Traktatu o UE, którego procedura została wszczęta dotąd wobec Polski i Węgier.„Polska ilekceważą wartości Unii w sposób ciężki i stały. To odwracanie się od wartości UE w stronę autorytarnej demokracji. Niezawisłe sądownictwo, które jest filarem praworządności, wolność mediów, gwarantujących przejrzystość, wolność słowa i nauki są systematycznie podkopywane. Odpowiednie wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są systematycznie lekceważone.– nie potrzeba do tego jednomyślności – i prowadzić je aż do pozbawienia prawa głosu na końcu drogi” – argumentuje Vedder.

Postuluje też, by pozbawić Polskę i Węgry prawa do głosowanie nie tylko we własnej sprawie, ale także wzajemnie – bo oba kraje nie mogły się wzajemnie zabezpieczać (do wprowadzenia sankcji potrzebna jest bowiem jednomyślność Rady Europejskiej).





„Brexit przeprowadzono wzorcowo”

Jego zdaniem „ten, kto chce końca, ten chce też innego społeczeństwa”.„Kto chce odzyskać suwerenność, co jest politycznie uzasadnionym życzeniem musi opuścić UE – w przypadkuprzeprowadzono to wzorcowo – albo może do niej nie przystępować czy nie zabiegać o przyjęcie” – twierdzi niemiecki prawnik. Vedder dodaje, że Unia nie może godzić się na paraliż działań Wspólnoty poprzez grożenie