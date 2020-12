Tragiczny wypadek w Warszawie. Tramwaj potrącił kobietę

– Doszło do potrącenia kobiety w wieku ok. 30 lat na ulicy Towarowej przed rondem Daszyńskiego. Nie przeżyła. Zdarzenie miało miejsce w sobotę wieczorem ok. godz. 20:30 – przekazał w rozmowie z portalem tvp.info podkom. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Kobieta przechodziła przez tory w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone. – Sprawdzamy jej tożsamość. Motorniczemu zostały wykonane testy na obecność alkoholu i narkotyków w organizmie. Oba wyszły negatywnie – przekazał podkomisarz.



Ruch tramwajów był wstrzymany w obu kierunkach. Na miejscu było pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna oraz prokurator.



– Obecnie sprawdzamy okoliczności zdarzenia – przekazał policjant.



