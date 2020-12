„Migranci powinni zostać włączeni w kampanię szczepień przeciwko COVID-19"

Szefowie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Antonio Vitorino wezwali w piątek, w Międzynarodowy Dzień Migrantów, do objęcia przybyszów kampanią szczepień przeciwko COVID-19.

– Prosimy rządy o włączenie znajdujących się na ich terenach migrantów, niezależnie od ich sytuacji prawnej, do planu szczepień przeciwko COVID-19 – zaapelował Vitorino dodając, że nie chodzi tutaj o dawanie tej grupie jakichkolwiek przywilejów, ale o traktowanie jej na równych warunkach z innymi mieszkańcami danego kraju.



Szef IOM przypomniał, że wielu migrantów pracuje na pierwszej linii walki z pandemią, nie tylko w systemie opieki zdrowotnej, ale także przy transportowaniu i dystrybucji niezbędnych towarów.



Tedros zauważył, że to pochodząca z Filipin pielęgniarka, May Parsons, zrobiła zastrzyk 90-letniej Brytyjce Margaret Keenan, pierwszej osobie na świecie zaszczepionej przeciwko COVID-19.

Vitorino podkreślił, że podczaswiele krajów zrozumiało znaczenie powszechnego systemu opieki zdrowotnej, obejmującego również migrantów. Odsetek przedstawicieli tej grupy, który może liczyć na pomoc lekarską w goszczących ich krajach wzrósł w tym roku, ale ta zmiana jest wciąż za mała – argumentował dyrektor generalny IOM. Wezwał też do budowania większego zaufania, by migranci nie obawiali się korzystać z placówek medycznych ze strachu przed deportacją lub zatrzymaniem.

