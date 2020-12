Jakie są zadania i cele Rady ds. Rolnictwa? Prezydent wyjaśnia

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich rozpoczęła pracę. W tym tygodniu pierwsze posiedzenie otworzył prezydent Andrzej Duda, przy którym powstał specjalny zespół, którego szefem został były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. – Wierzę, że dzięki pracy Rady będę mógł lepiej wykonywać moje obowiązki wobec obszarów wiejskich, wobec polskich rolników i chronić ich przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami – podkreślił w niedzielę Andrzej Duda na antenie TVP1.

Prezydent, który był gościem programu „Tydzień”, został zapytany, jakie zadania stoją przed Radą.





Andrzej Duda o wsparciu wsi i rolnictw

– To jest Rada, która ma przede wszystkim służyć konsultacjom, ale także i opiniowaniu różnego rodzaju rozwiązań, a również i przygotowywaniu różnego rodzaju rozwiązań, które ja – jako prezydent – mógłbym zaproponować, chociażby w postaci projektów ustaw, które będą mogły zostać, jako– odpowiedziałJak podkreślił, do Rady zostali powołani eksperci, naukowcy, ale też związkowcy, rolnicy czy politycy.– Wierzę w to, że dzięki pracy tego gremium,, wobec polskich rolników, skuteczniej i jeszcze bardziej celnie niż dotychczas wspierać ich i chronić ich przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami – mówił.Prezydent przyznał także, że traktuje Radę jako kontynuację dzieła prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2009 roku powołał Radę ds. Wsi i Rolnictwa, której przewodniczącym został wówczas Ardanowski.

– Żeby nawiązać do tamtej tradycji poprosiłem o objęcie przewodnictwa w tej Radzie byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ale przede wszystkim ówczesnego z 2009 roku doradcę prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jestem przekonany, że Krzysztof, że pan minister, doskonale poradzi sobie z tym zadaniem – mówił Duda.





Członkowie Rady ds. Rolnictwa przy prezydencie RP

źródło: TVP1, PAP

Jak poinformował, odbyło się już, na którym został podsumowany 2020 roku.W skład Rady powołani zostali obok Ardanowskiego także: Lucjan Cichosz, Czesław Cieślak, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Bogdan Fleming, Kamila Grzywaczewska, Teresa Hałas, Lech Kuropatwiński, Artur Maciej Paradowski, Rafał Pelc, prof. Walenty Poczta, prof. Marian Podstawka, Marian Sikora, dr Monika Stanny, Błażej Spychalski, Barbara Szczepanik, Wiktor Szmulewicz, prof. Antoni Szumny, Jerzy Zająkała oraz prof. Michał Zasada.