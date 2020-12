Nielegalni migranci na Wyspach Kanaryjskich. Nocowali w hotelach, są nowe decyzje

Władze Wysp Kanaryjskich rozpoczęły w sobotę kierowanie nielegalnych przybyszów z Afryki do trzech ośrodków dla imigrantów. Po weryfikacji tożsamości mają oni trafić do obozu dla ponad 6 tys. uchodźców na Gran Canarii.

Kilkudziesięciu Afrykańczyków zakwaterowanych w kanaryjskiej gminie Mogan zostało przeniesionych z hoteli do ośrodka w południowej części Gran Canarii , gdzie w przeszłości działała szkoła.





Przeniesionych zostanie ponad 1000 osób

źródło: pap

Do końca grudnia ponad 1000 afrykańskich przybyszów, którzy w ostatnich miesiącach dotarli nielegalnie łodziami na Wyspy Kanaryjskie, zostanie przeniesiona z placówek turystycznych do trzech ośrodków dla imigrantów. Jeden z nich to placówka usytuowana na terenie byłej jednostki wojskowej.Na początku grudnia, po likwidacji nielegalnego obozowiska w porcie Arguineguin na Gran Canarii, regionalny rząd zaczął kierować imigrantów do ośrodków turystycznych opustoszałych z powodu. Decyzja ta spotkała się z niezadowoleniem władz samorządowych oraz mieszkańców. Poza licznymi protestami okolicznej ludności dochodziło też do konfrontacji z Afrykańczykami, w tym m.in. do bójek.Według szacunków rządu Hiszpanii pomiędzy 1 stycznia a 30 listopada na Wyspy Kanaryjskie dotarło ponad 19,5 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki, czyli o 881 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Od czwartku potwierdzono przybycie ponad 200 kolejnych imigrantów.