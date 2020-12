Obywatelki Niemiec, współpracujące z ISIS mają wrócić do kraju

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec miało wyczarterować samolot, by sprowadzić do kraju niemieckich członków tzw. Państwa Islamskiego z północnej Syrii. Według doniesień niemieckiego tabloidu „Bild” chodzi o trzy kobiety i ich dzieci, a także o kilka sierot.

Osoby te miały do tej pory znajdować się w obozach kontrolowanych przez kurdyjskie siły bezpieczeństwa na północy Syrii, gdzie przebywają aresztowani zwolennicy bojówek dżihadu – podał portal dw.com.



Zgodnie z doniesieniami gazety „Bild” i rozgłośni SWR, MSZ Niemiec miało wyczarterować specjalny samolot i w asyście policji sprowadzić te osoby do kraju.





SWR powołuje się na kurdyjskie źródła

Według „Bilda” trójka dorosłych osób, które mają wrócić do Niemiec, to 21-letnia Leonora M. z Sangerhausen, 24-letnia Merve A. z Hamburga i Yasmin A. z Bonn. SWR podało, że mowa jest o trzech kobietach w wieku od 21 do 38 lat i o 12 dzieci. Według stacji już w sobotę przedstawiciele kurdyjskiego samorządu mieli przekazać tych ludzi delegacji niemieckiego MSZ w północno-syryjskiej miejscowości Al-Kamiszli. SWR powołało się na kurdyjskie źródła - pisze dw.com.

Jak wynika z doniesień mediów niemiecki rząd przez długi czas odrzucał bezpośrednią repatriację zatrzymanych obywateli swojego kraju, powołując się na obecną sytuację w Syrii. Dochodziło jednak do powrotów przez Turcję - zaznacza portal.





„10 osób powróciło do Niemiec”

Według dziennika „Bild”, trzy sieroty i ciężko chore małe dziecko, miało przyjechać do Niemiec latem 2019 roku. Tabloid pisze także o przypadku niemieckiej obywatelki, która za amerykańskim pośrednictwem została przekazana przedstawicielom Niemiec.Z podanych przez portal informacji wynika, że „obecny powrót osób z północnej Syrii do Niemiec był planowany już od dawna, ale przeciągał się ze względu na pandemię koronawirusa i negocjacje ze stroną kurdyjską”.Dziennik „Bild” podał, że „. Od zeszłego roku ponad 20 Niemców uciekło z niewoli w północnej Syrii. Spośród tych osób 10 powróciło do Niemiec” – pisze dw.com.