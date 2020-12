Walia z dnia na dzień zaostrza restrykcje. Ludzie mają zostać w domach

Walia przyśpiesza lockdown. Rozpocznie się on jutro, a nie – jak pierwotnie planowano – 28 grudnia. Regionalna administracja znacząco ograniczyła też świąteczne poluzowanie zasad.

Zamiast pięciodniowego „świątecznego okienka” na spotkania w gronie maksymalnie dwóch gospodarstw domowych, teraz rząd zezwoli na spotkania tylko 25 grudnia.





Zamknięte sklepy i puby

Nowy wariant koronawirusa

źródło: IAR, PAP

Od niedzieli drzwi zamkną wszystkie sklepy oprócz tych, które sprzedają podstawowe produkty, a także puby, restauracje i salony fryzjerskie. Ludzie będą musieli zostać w domu.– Nasz podstawowy obowiązek to chronić ludzkie życie w Walii – stwierdził szef regionalnej administracji Mark Drakeford.Z kolei premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił w sobotę nowy, czwarty poziom restrykcji epidemicznych, który ma obowiązywać od północy w Londynie i południowo-wschodniej Anglii.Zaostrzenie zasad ma związek ze zidentyfikowanym niedawno na Wyspach nowym wariantem koronawirusa . Naukowcy uważają obecnie, że nie powoduje on groźniejszego przebiegu choroby, ale łatwiej się rozprzestrzenia. Premier podkreślił, że nie ma też przesłanek, by zakładać, że szczepionki okażą się w przypadku nowego wariantu mniej skuteczne.W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 27 052 nowe zakażenia koronawirusem. Zarejestrowano 534 kolejne zgony z powodu COVID-19.W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 004 219, co oznacza, że Wielka Brytania ponownie wyprzedziła Turcję i stała się szóstym państwem świata, gdzie przekroczony został poziom dwóch milionów. Więcej wykrytych zakażeń jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.