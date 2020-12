„Je*ać PiS” - świąteczne życzenia „Wolnych Sądów” dla Polaków

Inicjatywa obywatelska prawników „Wolne Sądy” przygotowała spot z tzw. życzeniami świątecznymi. Pojawiają się w nim m.in. scenki skierowane przeciwko PiS, policji i Trybunałowi Konstytucyjnemu, a także choinka przyozdobiona bombkami i kartkami z czerwoną błyskawicą i ośmioma gwiazdkami, które symbolizują wulgarne antyrządowe hasło: „J***ć PiS”. O komentarz do tego nagrania poprosiliśmy ekspertów.

– W tradycji polskiej składa się życzenia w kontekście choinki, żłobka, symbolu stajenki betlejemskiej i przede wszystkim opłatka jako pojednania. Tutaj mamy natomiast nienawiść – mówi nam politolog Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego.



W jego ocenie spot świąteczny inicjatywy „Wolne Sądy” to „przekroczenie granicy dobrego smaku, czy wręcz profanacja”. – Można być przecież ateistą, osobą będącą zwolennikiem świeckiego modelu państwa. Natomiast czymś innym jest pewien szacunek dla tradycji, bo to buduje tożsamość narodową – mówi politolog. Jego zdaniem tego typu przekaz nie ociągnie efektu, jakiego oczekują autorzy nagrania.



– To tylko świadczy o tym, że praktycznie rzecz biorąc nie mamy w Polsce wiarygodnego, stojącego na wysokim poziomie sądownictwa. Mamy wojowników, to znaczy ludzi, którzy dla utrzymania swoich pozycji w systemie sądowniczym są w stanie podważyć wiarygodność własnego państwa – ocenia z kolei politolog Kazimierz Kik, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.



Zdaniem rozmówcy portalu tvp.info, „jakieś środowiska upatrzyły sobie prawo do decydowania o tym, jak ma wyglądać system sądowniczy w Polsce”. – Trójpodział władzy oczywiście powinien obowiązywać, to jest poza wszelką dyskusją, ale „trójpodział” – czyli państwo robi swoje, a sądy swoje. W tym przypadku natomiast widać próbę wejścia w kompetencje państwa. (…) Nagle okazało się, że sądy są ponad to. Oni są ponad kulturą polityczną, tradycją polityczną i zwyczajami, które każą uszanować święta chociażby – dodaje prof. Kik.



Socjolog prof. Henryk Domański twierdzi natomiast, że „ci, którzy wysyłają tego typu życzenia mają problemy z rozpoznaniem konsekwencji” takich działań. – Nawet duża część zdecydowanych przeciwników rządu, czy Prawa i Sprawiedliwości – powiedzmy, że jest ich w tej chwili 22-23 proc. – będzie zdegustowana tego typu życzeniami. Myślę więc, że konsekwencje tego z punktu widzenia efektu politycznego będą mniejsze, niż się spodziewają twórcy tego typu życzeń – ocenił prof. Domański.





