Puchar Świata w Engelbergu. Polak na podium, dobry występ Biało-Czerwonych [WIDEO]

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Zwyciężył Halvor Egner Granerud. To czwarty z rzędu triumf Norwega. Na najniższym stopniu podium stanął Słoweniec Anze Lanisek.

Kamil Stoch przegrał z Granerudem o 2,2 pkt. Strata Laniska do zwycięzcy wyniosła 8,7 pkt. Polski trzykrotny mistrz olimpijski po raz 72. stanął na pucharowym podium, a po raz 10. w Engelbergu.



– Uważam, że zrobiłem dzisiaj wszystko, co było w mojej mocy. No i super, jest drugie miejsce! – powiedział Stoch w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport.



W czołowej dziesiątce uplasowało się jeszcze trzech Polaków: piąte miejsce zajął Piotr Żyła, siódme Andrzej Stękała, a dziewiąte Dawid Kubacki. Pucharowe punkty zdobył też Aleksander Zniszczoł, który był 25.

źródło: pap

Z Biało-Czerwonych po pierwszej serii odpadł jedynie Klemens Murańka, którego sklasyfikowano na 34. pozycji.