Ostatnie pożegnanie Piotra Machalicy. Spoczął na cmentarzu w Częstochowie

Wybitny aktor filmowy i teatralny, mistrz piosenki aktorskiej Piotr Machalica spoczął w sobotę na cmentarzu im. św. Rocha w Częstochowie. Żegnała go rodzina, władze miasta i przyjaciele artyści.

Na cmentarzu artyści, przyjaciele Piotra Machalicy, zagrali i zaśpiewali mu na pożegnanie polską wersję słynnej piosenki Franka Sinatry „I Did it My Way” oraz „Tears in Heaven” Erika Claptona.



W piątek artystę pożegnano w Warszawie podczas mszy pogrzebowej, odprawionej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. W sobotę odprawiono w jego intencji mszę świętą w kościele w podczęstochowskiej Blachowni, a następnie złożono urnę z prochami w rodzinnym grobie w Częstochowie.





Artysta związany z Częstochową

Piotr Machalica był dyrektorem artystycznym Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w latach 2006-2018. Wielokrotnie występował też przed częstochowską publicznością, m.in. w „Do dna” na podstawie jednoaktówek Ludmiły Pietraszewskiej w reż. Andr ę Hübner-Ochodlo, „Hamlecie” tego samego reżysera, w spektaklach „Kredyt” czy „Miłość i polityka”, w których grał główne role.W 2018 r. mówił redakcji miejskiego miesięcznika CGK: „Częstochowa stała mi się bliska podczas tych 12 lat, poznałem tu wielu ludzi, wielu artystów, muzyków, którzy z czasem stali się moimi przyjaciółmi”.

Ostatnia premiera

Drodzy Państwo, Dziś (w sobotę) o 19.00 posłuchajmy wspólnie „MachaListy przebojów” – piosenek i ballad Piotra... Opublikowany przez Teatr im. Adama Mickiewicza Sobota, 19 grudnia 2020



Premiera spektaklu miała miejsce 29 kwietnia 2018 r. Złożyły się na niego ukochane piosenki, które miał w swoim repertuarze Piotr Machalica – autorstwa Agnieszki Osieckiej, Bułata Okudżawy, Jana Wołka, Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Stachury, Jonasza Kofty. Reżyserią i scenariuszem Piotr Machalica zajął się wspólnie z Robertem Dorosławskim. Obok nich na scenie pojawił się też Adam Machalica – bratanek Piotra. Śpiewającym akompaniowali znani częstochowscy instrumentaliści – gitarzyści Michał Walczak i Krzysztof Niedźwiecki, kontrabasista Andrzej Zielak oraz trębacz Paweł Surman.



Piotr Machalica jest znany m.in. z ról w filmach: „Dekalog IX” Krzysztofa Kieślowskiego czy „Sztuka kochania” Jacka Bromskiego. Był związany m.in. z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Polonia i Och-Teatrem oraz Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Zmarł w poniedziałek nad ranem w Warszawie w wieku 65 lat.





