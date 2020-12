Tragedia w Małopolsce. Kierowca nie żyje, wielu rannych w busie

Jedna osoba zginęła, a 7 zostało rannych w zderzeniu busa z samochodem osobowym, do którego doszło w sobotę po południu na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Zagórze w powiecie wielickim w Małopolsce. Droga w miejscu wypadku przez ponad trzy godziny była zablokowana.

Około godz. 16 ford mondeo zderzył się z busem jadącym z Bochni w stronę Krakowa.



Jak poinformował oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, ofiara śmiertelna to 24-letni kierowca samochodu osobowego. Ranni to pasażerowie busa; ciężej poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.



Według informacji kierowcy busa w pojeździe było 15 osób.



Na razie nie są znane przyczyny wypadku, ale według wstępnych ustaleń bus mógł wpaść w poślizg i zderzyć się z autem osobowym. Siła uderzenia była tak duża, że części samochodu osobowego zostały porozrzucane w promieniu nawet 100 metrów.





Trudne warunki na drogach

źródło: PAP, TVP Info

W sobotę w Małopolsce panują trudne warunki na drogach. Temperatura oscyluje wokół zera, drogi mogą być śliskie, zalega mgła Droga krajowa nr 94 w rejonie wypadku przez ponad trzy godziny była nieprzejezdna. Na miejscu służby kierowały ruchem. Możliwy był objazd autostradą A4 przez węzły Niepołomice i Targowisko oraz drogami lokalnymi.