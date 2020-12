Naukowcy z RPA odkryli nową mutację koronawirusa

W Republice Południowej Afryki naukowcy odkryli nową mutację koronawirusa – informuje „Deutsche Welle”. Możliwe, że powoduje ona ciężki przebieg COVID-19 u młodych ludzi. To kolejny przypadek stwierdzenia mutacji Sars-Cov-2.

Południowoafrykańscy lekarze zauważyli. że podczas drugiej fali epidemii koronawirusem zaraża się znacznie więcej młodych ludzi niż wcześniej. Częściej też choroba przybiera u nich ciężki przebieg. Niepokojące jest też szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.





Groźna mutacja

źródło: dw.com, PAP

Przyczyną może być. Nowy wariant koronawirusa został odkryty przez zespół południowoafrykańskich naukowców pod kierownictwem Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform.Naukowcy z RPA przekazali wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz instytucjom w Wielkiej Brytanii , gdzie w pierwszej połowie grudnia również odkryto mutację Sars-Cov-2.Brytyjski minister zdrowia zapewnił, że obecnie nie ma dowodów na to, że nowy wariant wirusa miałby nie zareagować na prowadzone w całym kraju szczepienia przeciw COVID-19 przy użyciu szczepionki stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech.Epidemia zbiera w Republice Południowej Afryki śmietelne żniwo. W 60-milionowym kraju koronawirusem zaraziło się dotychczas ponad 900 tys. osób, a około 24 tys. zmarło.