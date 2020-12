Ekspedientki w maskach z wulgarnym hasłem. Klient: Bałbym się tam pójść z dzieckiem

W sklepie Dino w Pile ekspedientki nosiły maseczki z wulgarnym, antyrządowym hasłem – poinformował jeden z klientów. - Nie jestem ani za PiS, ani PO czy Lewicą. Jestem neutralny, ale czegoś takiego nie toleruję. Z dzieckiem bym tam szedł, to bym się bał, czy one czasami czegoś nie rzucą, czy nie wyzwą. Ja już się takich ludzi boję – dodał nasz rozmówca. Portal tvp.info poprosił o komentarz przedstawiciela sieci marketów.

Jako pierwsze informację o incydencie w markecie w Pile podało Radio Poznań. Portal tvp.info skontaktował się z klientem, który był świadkiem tej sytuacji.



– Stałem w kolejce do mięsnego i czekałem, aż panie ekspedientki wyjdą z magazynku. Wychodziła jedna, druga, trzecia w maseczkach na twarzach z napisem „Jbć PiS” za przeproszeniem. Jak to zobaczyłem, to mówię: „O nie, ja takiego czegoś nie będę tolerował” – powiedział nam klient sklepu w Pile.



– Dla mnie to był szok. Ja nie jestem ani za PiS, ani PO czy Lewicą. Jestem neutralny, ale czegoś takiego nie toleruję. Po prostu źle mi się to kojarzy. Z dzieckiem bym tam szedł, to bym się bał, czy one czasami czegoś mi nie rzucą, czy nie wyzwą. Ja już się takich ludzi boję – dodał nasz rozmówca.



Przedstawiciel sieci sklepów Dino zapewnił w rozmowie z naszym portalem, że firma nie bierze udziału w manifestach politycznych i zachowuje neutralność. Podkreślił, że jeśli taka sytuacja miała miejsce, to nie odbyła się ona z inicjatywy firmy i była wbrew procedurom.



Do całej sprawy ma się też odnieść rzecznik sieci sklepów.

