Jest nazwa dla personelu Sił Kosmicznych USA. Nie mogła być inna

Żołnierze, marynarze, lotnicy, marines – wyliczał nazwy członków kolejnych formacji amerykańskiej armii Mike Pence. Wiceprezydent USA właśnie ogłosił unikalną nazwę personelu Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, które obchodzą właśnie pierwszą rocznicę istnienia. Gdyby dotąd formacja za mało przypominała scenariusze filmów science fiction, to właśnie stawka została podniesiona – komentują amerykańskie media.

W lutym 2019 roku prezydent Donald Trump zlecił Departamentowi Obrony utworzenie Sił Kosmicznych. 10 miesięcy później, 20 grudnia 2019 roku, formacja oficjalnie rozpoczęła działalność pod nazwą United States Space Force. To pierwsza nowa gałąź w strukturach amerykańskiego wojska od 1947 roku, gdy powstały Siły Powietrzne.





Kontrowersjejednostka wzbudziła już na początku tego roku, gdy zaprezentowano jej oficjalne logo. Przykuło szczególną uwagę internautów, ponieważ jest(Starfleet Command) z uniwersum Star Treka – amerykańskiego serialu telewizyjnego fantasy z końcówki lat 60. XX wieku, którego kontynuację nakręcono w 2019 roku.W piątek wiceprezydentogłosił nową nazwę dla personelu Sił Kosmicznych.

– Odtąd mężczyźni i kobiety Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych będą znani jako Strażnicy (ang. Guardians – red.) – poinformował polityk podczas ceremonii rocznicowej powstania oddziału.





The opportunity to name a force is a momentous responsibility. Guardians is a name with a long history in space operations, tracing back to the original command motto of Air Force Space Command in 1983, “Guardians of the High Frontier.”