„Męczę się, ale innego wyjścia nie ma”. Publicyści komentują nowe obostrzenia

Zamknięcie galerii handlowych to tylko jedna ze zmian, które wejdą w życie 28 grudnia. Narodowa kwarantanna wiąże się z kolejnymi koronawirusowymi obostrzeniami. Tę kwestię w programie „Salon dziennikarski” na antenie TVP Info komentowali publicyści: Piotr Semka, Wiktor Świetlik oraz Józef Orzeł.

W najbliższym czasie opublikowane zostanie rozporządzenie ws. obostrzeń, które będą obowiązywały od 28 grudnia do 17 stycznia – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



W ramach narodowej kwarantanny obowiązywały będą dodatkowe przepisy nakazujące, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.



„Cała Europa się zamknęła”

– Wszyscy nasi sąsiedzi zamknęli się wcześniej niż my; Słowacy mają właściwie stan wojenny pełną gębą, bo tam– wskazywał w TVP Info publicysta tygodnika „Sieci” Wiktor Świetlik.Jak zaznaczył, sam jest narciarzem, lubi ruch i „męczy się w domu” z powodu koronawirusowych obostrzeń. Zaznacza jednak: innego wyjścia nie było.– To nie jest coś, co rząd powinien zrobić,: dbać o zdrowie i życie obywateli – dodał

Józef Orzeł z Klubu Ronina jest zdania, że zawsze istnieje część społeczeństwa, która nie dostosowuje się do obostrzeń. – Trzeba to przyjąć jako założenie, tak po prostu będzie – stwierdził filozof.



Piotr Semka z tygodnika „Do Rzeczy” zwrócił uwagę na zamknięcie hoteli, które było efektem nadużywania tzw. wyjazdów „służbowych”. Jak ocenia, gdyby nie nadużycia, państwo nie wprowadzałoby tak „brutalnego założenia” i całkowitego zakazu.



– Jeżeli uzasadnione podróże służbowe są możliwe, a hotele nie mogą przyjmować takich osób, to gdzie ci ludzie mają nocować? – zastanawia się dziennikarz. – To wyścig wzajemnego braku zaufania – konstatuje dziennikarz.