Sprawdź, czy w najbliższą niedzielę zrobisz zakupy

W niedzielę, 20 grudnia sklepy będą otwarte. To ostatnia handlowa niedziela w tym roku. W sklepach obowiązuje ścisły rygor sanitarny i limit osób.

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele, 20 grudnia przypada ostatnia handlowa niedziela w 2020 roku.



W związku z epidemią, w sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób – maksymalnie jeden klient na 15 metrów kwadratowych.



Ponadto we wszystkich placówkach jest wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni.



W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzona będzie kwarantanna narodowa to oznacza, że zamknięte będą m.in. galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

