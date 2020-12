Plejada gwiazd na Sylwestrze Marzeń TVP. Marek Sierocki opowiada o kulisach

W piątek zaprezentowano plejadę polskich i zagranicznych artystów, z którymi na scenie w Ostródzie w trakcie Sylwestra Marzeń pożegnamy 2020 i przywitamy 2021 rok. – Poznamy jeszcze kilku wykonawców, z którymi toczą się już końcowe rozmowy – zapowiada Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny TVP, czuwający nad organizacją wydarzenia. Jak podkreśla, Polskę chwalą w Europie za organizację wielkich imprez, jak choćby ostatni finał Eurowizji Junior.

Z powodu epidemii koronawirusa i restrykcji wprowadzonych przez rząd m.in. na okres nocy sylwestrowej, w tym roku nie odbędą się huczne imprezy. Z tego powodu Telewizja Polska w Ostródzie organizuje Sylwester Marzeń. Na antenie TVP2 przez całą noc czołowi polscy artyści, ale także zagraniczne gwiazdy, dostarczą widzom potężną dawkę rozrywki.





Kto wystąpi na Sylwestrze Marzeń

Sierocki: Jesteśmy prawdziwymi mistrzami świata

Na scenie pojawią się:z zespołem Akcent, Weekend, Milano, Marcin Miller i grupa Boys, Roksana Węgiel,, Golec uOrkiestra, Cleo oraz Gromee. Na scenie wystąpią także. Wśród nichJak przyznaje, ten niezwykle trudny 2020 rok się kończy, ale w jego trakcie Telewizja Polska pokazała, jak świetnie można poradzić sobie w czasach, organizując choćby wspomniany– Jeśli chodzi o techniczne rzeczy, o scenografię, o realizację, o światło to jesteśmy prawdziwymi mistrzami świata i powinniśmy umieć się tym chwalić, bo w Europie nas naprawdę za to chwalili – podkreślił Marek Sierocki. Zaznaczył też, że powodem do dumy są młodzi wykonawcy. – To artyści, którzy dzięki Telewizji Polskiej zdobyli popularność. Te piosenkarki świetnie reprezentowały Polskę i wygrały Eurowizję Junior – podkreśla, wskazując nai Viki Gabor, dziennikarz muzyczny TVP.Poinformował też, że można się jeszcze spodziewać niespodzianek na Sylwestrze Marzeń z Dwójką, a kolejne nazwiska poznamy już wkrótce.– Z kilkoma wykonawcami– zapewnił.