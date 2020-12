Liga NBA. Kolejna przedsezonowa wygrana Lakers

Broniący tytułu koszykarze Los Angeles Lakers pokonali w Phoenix miejscowych Suns 114:113 w czwartym, ostatnim przedsezonowym meczu ligi NBA. Najskuteczniejsi byli Anthony Davis i Le Bron James, którzy po raz pierwszy rozegrali pełne spotkanie.

Lakers wygrali wszystkie przedsezonowe mecze. Po dwóch zwycięstwach nad lokalnym rywalem Los Angeles Clippers, później dwukrotnie pokonali Suns. W środę, w pierwszym spotkaniu tych zespołów (112:107) po raz pierwszy zaprezentowali się Davis i James, ale grali stosunkowo niewiele. W sobotę byli już pierwszoplanowymi zawodnikami drużyny z Los Angeles – Davis zdobył 35 punktów (w tym miał sześć udanych z siedmiu rzutów za trzy pkt), a James 20.



W sobotę bohaterem Lakers był jednak rozgrywający Quinn Cook, który grał co prawda tylko trzy i pół minuty, ale zdobył dwa ostatnie kosze w meczu, co pozwoliło obrońcom tytułu pokonać Suns. To były jego jedyne punkty w tym spotkaniu.



W sumie w sobotę odbyło się osiem przedsezonowych meczów NBA. M.in. finaliści ostatnich rozgrywek Miami Heat wygrali w Tampie z Toronto Raptors 117:105. Najskuteczniejsi w zespole z Florydy byli KZ Okpala – 24 pkt i Max Strus – 22, kolejny raz nie zagrał natomiast Jimmy Butler.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Poprzedni, skrócony z powodu pandemii koronawirusa, sezon zakończył się w „bańce” w Orlando 9 października. Po raz 17. mistrzostwo zdobyli Lakers, pokonując drużynę Miami Heat w finale play off 4–2.