Amerykańscy głuchoniemi bojkotują serial „Bastion”

W miniony piątek telewizja CBS wyemitowała pierwszy odcinek serialu „Bastion”. I niemal natychmiast pojawiły się kontrowersje. Oburzona jest fundacja wspierająca niepełnosprawnych pracowników Fabryki Snów. W specjalnym oświadczeniu zaprotestowała ona przeciwko temu, że twórcy serialu w roli niesłyszącego i niemego bohatera obsadzili Henry'ego Zagę, który jest pełnosprawny. Według sygnotariuszy protestu miało być inaczej.

„Nie będziemy promować, oglądać ani wspierać waszych miniseriali... Przekazujemy nasze niezadowolenie” – takiej treści oświadczenie pojawiło się w Internecie za sprawą Jade Bryana, który przedstawia się jako twórca i scenarzysta, reprezentuje też fundację Ruderman Family, która działa na rzecz osób niesłyszących. Bryan przedstawił listę kilkudziesięciu osób, które popierają jego stanowisko. Protest ten nie spotkał się ze zrozumieniem internautów. Wielu z nich uważa, że inicjator pragnie zwrócić uwagę na siebie, a nie na problem niepełnosprawności.



O jaką postać chodzi? Nicholas „Nick” Andros, jeden z kluczowych bohaterów powieści „Bastion”, jest sierotą. W miniserialu telewizyjnym z 1994 roku wcielił się w tę postać Rob Lowe. W tegorocznej serii – Henry Zaga. Żaden z nich nie ma niepełnosprawności. A czy powinni? Do niedawna nie było tego problemu. W przeciwnym przypadku Daniel Day–Lewis nie dostałby Oscara za rolę w filmie „Moja lewa stopa”, a Dustin Hoffman za rolę w „Rain Manie”.



Przypadki pełnosprawnych aktorów wcielających się w postacie z niepełnosprawnościami można mnożyć. Jednak zgodnie z doniesieniami serwisu „Deadline” w czerwcu tego roku stacja CBS zobowiązała się wobec fundacji Ruderman Family, że będzie zapraszała niepełnosprawnych aktorów na castingi do ról postaci niepełnosprawnych. Jak donosi organizator protestu: „żaden głuchy aktor zawodowy nie został wezwany na przesłuchanie do tej roli”, wobec czego: „decyzja została podjęta bez szacunku niesłyszących profesjonalistów”.

W tej grupie są bohaterowie: niepełnosprawni, zakompleksieni, agresywni ponad miarę, intelektualiści, a także kobieta uznawana za świętą i mężczyzna–demon. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje około 466 milionów ludzi z upośledzeniem słuchu. Ilu z kompleksami? Tego jeszcze nie policzono. Twórca książki, na podstawie której powstał serial na razie nie skomentował konfliktu.