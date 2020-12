Porażka z kretesem. Jak Gołowkin rozbił Szeremetę? [WIDEO]

31-letni Kamil Szeremeta przegrał przed czasem z Giennadijem Gołowkinem podczas gali w Hollywood na Florydzie. Polak leżał na deskach już w pierwszej rundzie, ale uratował go gong. Walkę przerwano ostatecznie po starciu siódmym.

Przed walką z Kazachem, jedną z żywych legend boksu zawodowego, Polak miał idealny rekord: 21 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek. Choć niewielu dawało mu jakiekolwiek szanse, zapowiadał odważnie, że skoro nie ma nic do stracenia, to zrobi wszystko, by zapisać się w historii polskiego boksu.



Niestety, nie zapisał się.



Choć nie można odmówić mu serca do walki, na ringu był kilka poziomów niżej od 38-letniego Kazacha. Szeremeta leżał aż cztery razy, a po raz pierwszy: już w pierwszej rundzie. Gdyby nie gong, nie wiadomo, czy walka trwałaby ponad trzy minuty...

GGG was in cruise control all night long. ��



Walka, której stawką były należące do Gołowkina pasy mistrza świata federacji IBF i IBO w wadze średniej, od początku toczyła się pod jego dyktando. Popularny „GGG” trafił Polaka aż 228 razy, na co Szeremeta odpowiedział zaledwie 59 ciosami. Pomimo tego, zdobył uznanie sporej grupy ludzi w środowisku.– Szeremeta to wielki twardziel. Gołowkin był w znakomitej formie. Mało kto przetrwałby z nim więcej niż dwie, trzy rundy w takiej dyspozycji – chwalił go po walce Eddie Hearn, szef grupy Matchroom Boxing, jedna z najpotężniejszych postaci w świecie boksu.Sędzia ringowy uznał, że siedem rund „obijania” to dostatecznie dużo. Po czterech kontaktach z matą, walkę przerwano. Na zetknięcie z zawodnikami tego kalibru, jak się okazało, jest dla białostoczanina za wcześnie...