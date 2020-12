Starcie tytanów natury: grzmoty vs. wulkan. Sfotografowano spektakularne zjawisko

Świetnym wyczuciem czasu może pochwalić się fotograf Agencji Reutera, któremu udało się uchwycić spektakularną burzę w centrum gwałtownej erupcji wulkanu Sakurajima na wyspie Kiusiu w Japonii. Na zdjęciu widać pioruny, które zdają się uderzać w tryskającą lawę i chmurę popiołu. Zjawisko nie jest rzadkością, ale naukowcy ciągle starają się je wytłumaczyć.

Burza z piorunami pojawiła się bezpośrednio nad szczeliną wulkanu w czasie czwartkowej erupcji. Mieszkańcy okolicznych wiosek obserwowali niesamowite zjawisko z jednej strony z zachwytem, z drugiej – z przerażeniem.





Wulkaniczne pioruny

Spektakularne erupcje

Snapshots of Taal volcano eruption.



Keep safe everyone. ���� pic.twitter.com/xgUjs1ZXhX — shuajo (@joshibob_) January 12, 2020

źródło: Agencja Reutera, nypost.com

Potęga sił natury budzi respekt, ale i obawy – co dobrze obrazuje zdjęcie wykonane z pobliskiego miasta Tarumizu.Wulkaniczne błyskawice – bo takim terminem eksperci określają to zjawisko – nie jest rzadkością. Naukowcy wciąż jeszcze nie ustalili, dlaczego tak się dzieje, ponieważsą trudne do zbadania z bliska.Jak opisuje New York Post, zgodnie z jedną z teorii, zderzające się w kłębach dymu cząsteczki energii powodują wyładowania. Pojawiają się też głosy, że to kryształki lodu ocierając się o popiół i parę wodną, powodują reakcję podobną do powszechnie znanychPodobne zjawisko widoczne było na początku tego roku na Filipinach, w czasie erupcji wulkanu Taal. Wówczas ewakuowanych musiało zostać około 300 tys. mieszkańców okolicy. Wulkan w Japonii w tym tygodniu – według lokalnych mediów – nie doprowadził do znaczących zniszczeń.Także w przypadku wulkanu Sakurajima dochodziło do podobnych zjawisk w przeszłości – jak choćby w 2016 roku, co