Skuteczne leczenie COVID-19 w kilkadziesiąt godzin? Internet huczy o amantadynie

W internecie pojawiają się informację, że amantadyna może zwalczyć koronawirusa w kilkadziesiąt godzin – czy to prawda? Czy są jakieś preparaty leczące COVID-19, które możemy kupić bez recepty – na te i inne pytania w programie „Koronawirus. Poradnik” odpowiada dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Głos w sprawie kontrowersyjnego leku zabrał już resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że amantadyna jest używana w lecznictwie w Polsce, ale innych chorób. Jednak Agencja Badań Medycznych rozpoczęła już badania kliniczne dotyczące zastosowania amantadyny w leczeniu COVID-19 – informował w tym tygodniu szef resortu Adam Niedzielski.





Amantadyna – co to za lek?

Kontrowersje w środowisku medycznym. Komentarz resortu zdrowia

to lek stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych. Lek ten oficjalnie jest. Jednak wykazuje także działanie przeciwwirusowe i może hamować zakażanie komórek układu oddechowego.Na początku listopada media donosiły, że niektórzy lekarze w Polsce twierdzą, że amantadyna jest pomocna w zmaganiach zPulmonolog z Przemyśla dr Włodzimierz Bodnar zapewniał wówczas, że ma udokumentowanych ponad 100 przypadków wyleczeń z COVID-19 przy użyciu tego leku.Stwierdzenie to wywołało jednak wiele kontrowersji w środowisku medycznym., dotyczących leczenia COVID-19 (opublikowanych 13 października 2020 r.).na szeroką skalę, której potwierdziłyby z jednej strony skuteczność amantadyny w leczeniu COVID-19, a z drugiej strony bezpieczeństwo takiej terapii – argumentował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. – Więc my jakonie możemy rekomendować terapii, które nie są przetestowane – dodał.