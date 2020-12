Za oknem gęsta mgła. Pogoda na weekend

Gęste mgły, które w nocy i nad ranem w sobotę pokrywają centralną i południowo-wschodnią, mogą występować do południa – ostrzega IMGW. W dzień będzie na ogół pochmurno, poza rozpogodzeniami na zachodzie i w górach. Temperatura w weekend w ciągu dnia nie spadnie poniżej zera. Zapowiada się, że za oknami będzie szaro.

Polska jest na skraju wyżu. Z południowego zachodu napływa polarna morska masa powietrza, jednak nikłe podmuchy wiatru sprzyjają powstawaniu mgieł.



Alert obowiązuje w województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim do soboty rano. Na podanym obszarze mogą wystąpić mgły, które spowodują ograniczenie widoczności do 200 m, a miejscami nawet do 50 m.



Zapowiada się jednak, że w niektórych regionach kraju mgła będzie towarzyszyć aż do wieczora.





Temperatura w weekend

Mróz lokalnie w nocy

źródło: IMGW, PAP

W sobotę będzie duże zachmurzenie. Większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia – podaje– wystąpią głównie w zachodniej połowie kraju.. Na północnym wschodzie miejscami słabe opady mżawki.od 1 stopnia Celsjusza na południu kraju do 7 stopni na południowym zachodzie.Wiatr słaby, nad morzem powieje umiarkowanie – większych, okresowych porywów można spodziewać się na zachodzie.W nocy temperatura minimalna od -2 st. na południu do 4 st. nad morzem. Poniżej zera w miejscowościach podgórskich, lokalnie w kotlinach spadek do -6 stopni Celsjusza.Z powodu dużej wilgotności powietrza w dolnej części atmosfery