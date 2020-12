Paczki świąteczne dla powstańców warszawskich. „Są dla nas ważni”

665 paczek świątecznych, a w nich m.in. produkty spożywcze i słodycze – jeszcze przed Bożym Narodzeniem prezenty zostaną przekazane powstańcom. – Chcemy im pokazać, że pamiętamy, że się o nich troszczymy, że są dla nas ważni – mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

– Tę akcję prowadzimy już kolejny rok, wspólnie z Filipem Chajzerem. Chcemy pokazać powstańcom , że o nich pamiętamy. Bo jak swoim bliskim kupujemy pod choinkę prezenty, tak chcemy, by te paczki były takim prezentem dla powstańców, dowodem, że o nich pamiętamy, że się o nich troszczymy, że są dla nas ważni. Co roku szukamy firm, które nam pomogą przygotować te paczki. W tym roku z powodu pandemii nie mogliśmy zrobić takiego wielkiego pakowania, więc prosiliśmy te firmy, by sfinansowały przygotowanie lub same te paczki przygotowały – opowiadał Jan Ołdakowski.





Zaangażowani są nie tylko darczyńcy

Kolęda dla powstańców

Jak zaznaczył, celem akcji jest zadbanie o powstańców w takim „wymiarze zwyczajnym”.– Myśląc o nich chcemy im przekazać prezenty, które im się przydadzą, pomogą w funkcjonowaniu, a także, co ważne, co roku są organizowane przez ludzi dobrej woli. Bo przy tych paczkach zaangażowani są nie tylko darczyńcy.To akcja, w której można się zaangażować i zrealizować marzenie o tym, żeby pomóc komuś ważnemu, komu trudniej dzisiaj jest funkcjonować – mówił.– W tym roku oczywiście ten wolontariat będzie w mniejszym stopniu, paczki są już gotowe przysyłane przez partnerów akcji, którzy również w tym roku nie zawiedli.Paczek jest sporo, więc będą sukcesywnie trafiać do ich domów w okresie okołoświątecznym – podkreślił dyrektor.

W związku z pandemią Muzeum nie mogło przygotować tradycyjnego wigilijnego spotkania opłatkowego dla powstańców. Dlatego zorganizowano akcję śpiewania dla nich kolędy, w ramach której zaproszono do stworzenia teledysku dla powstańców do pieśni „Przybieżeli do Betlejem”.



Ponad 130 osób przesłało do Muzeum samodzielnie zaśpiewaną kolędę. Nagrania zostały zmontowane z innymi tak, by powstał teledysk z wirtualnym chórem głosów.



Wolontariusze podczas wręczania świątecznych paczek będą go również odtwarzali powstańcom, by – jak zaznacza Ołdakowski – pokazać im, jak wiele osób o nich pamięta i zaśpiewało specjalnie dla nich. Kolęda przed Świętami będzie także dostępna na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w jego mediach społecznościowych.