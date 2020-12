Tarcza 6.0. Firmy mogą już składać wnioski o dofinansowanie

Od soboty firmy – objęte pomocą w ramach tarczy 6.0 – mogą składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł na etat lub umowę zlecenie. Wnioski w formie elektronicznej przyjmują urzędy pracy. Będą sprawnie realizowane – powiedziała wiceminister rozwoju Iwona Michałek.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jest jednym z mechanizmów pomocowych, które znalazły się w tzw. tarczy 6.0. Dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości 2 tys. zł miesięcznie na etat (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu dofinansowanie będzie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dopłata przysługuje także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Jedni i drudzy pracownicy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.



Od soboty 19 grudnia firmy mogą składać elektroniczne wnioski o dofinansowanie w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. Druki są dostępne na tej stronie.



– Wnioski będą realizowane na bieżąco. Mamy doświadczenie z wiosny, kiedy była udzielana podobna pomoc – powiedziała



Dodała, że obecne wsparcie, w odróżnieniu do tego z marca, jest kierowane do konkretnych branż. Łącznie jest ich ok. 40, plus sanatoria. Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia objąć pomocą kolejne branże.

Przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku musi być niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z poprzedniego miesiąca lub sprzed roku. Ponadto przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Nie może też spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości ani być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.



Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.





Dofinansowanie do wynagrodzeńAby skorzystać ze świadczenia, przedsiębiorca musi na dzień 30 września prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną według wskazanych w ustawie kodów PKD jako rodzaj przeważającej działalności.

Kto może ubiegać się o wsparcie?





O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:(estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),(fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),(targowiska, bazary),(organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),(firmy autokarowe, taksówkarze),Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to m.in.: sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów, działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, działalność fotograficzna, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.