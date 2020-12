Groźba shutdownu odsunięta przez Kongres na dwa dni

Kongres przyjął w piątek ustawę, która o dwa dni odsuwa groźbę „shutdownu”, czyli „zamknięcia” części federalnej administracji. Parlamentarzyści w weekend prowadzić będą negocjacje w sprawie kolejnego pakietu gospodarczego na czas koronawirusa i szerszej ustawy budżetowej.

Prowizoryczna ustawa przedłuża finansowanie rządowych agencji i instytucji do końca tygodnia i daje negocjatorom Republikanów i Demokratów czas na zawarcie szerszej umowy zawierającej nowy pakiet stymulujący gospodarkę oraz finansowanie rządu do 1 października 2021 roku. Taki bieg wydarzeń oznacza, że parlamentarzyści w weekend nie wrócą jeszcze z Waszyngtonu do domów na święta Bożego Narodzenia.



Ustawa została już podpisana przez prezydenta Donalda Trumpa. To na 48 godzin zapobiegnie „shutdownowi”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

To druga już takiego rodzaju ustawa „kupująca czas” w grudniu. Przed tygodniem przedłużono finansowanie rządu o siedem dni.Przywódcy Kongresu we wtorek poinformowali, że zbliżają się do porozumienia, ale od kilku dni trwa impas.W przeszłości polityczny impas co do budżetu wielokrotnie doprowadzał do „zamknięcia” administracji, co w praktyce oznaczało przerwanie pracy wielu rządowych instytucji. Podczas rządów Trumpa takie sytuacje zdarzyły się dwukrotnie, a trwający 35 dni „shutdown” na przełomie 2018–2019, wywołany sporem wokół finansowania muru na granicy z Meksykiem, był najdłuższym takim okresem w historii.