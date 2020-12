2 tys. USD kary dla prezydenta Chile. Grzywna za chodzenie bez maseczki

Ministerstwo zdrowia ogłosiło w piątek, że prezydent Sebastián Piñera został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. USD za chodzenie na plaży bez maski. Incydent miał miejsce dwa tygodnie temu i spotkał się z krytyką opinii publicznej.

5 grudnia zostały rozpowszechnione na portalach społecznościowych oraz w wielu lokalnych mediach zdjęcia prezydenta fotografującego się z plażowiczami, którzy go rozpoznali podczas spaceru po plaży Zapallar, na północny zachód od Santiago. Prezydent był bez maski i nie przestrzegał reguł dystansu społecznego.



Postępowanie Piñery wywołało falę krytyki w sieciach społecznościowych i doprowadziło do złożenia oficjalnej prawnej skargi przez grupę parlamentarzystów. Po wybuchu kontrowersji Piñera przeprosił na portalach społecznościowych: „Jasne, powinienem założyć maskę, ale ze względu na szybkość zdarzeń tego nie zrobiłem i to był mój błąd. Przepraszam” - oświadczył dwa dni po incydencie.



Mimo tego regionalny sekretariat zdrowia ukarał prezydenta grzywną w wysokości 2 tys. USD.

źródło: pap

W listopadzie władze sanitarne ogłosiły środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19 podczas lata, jednym z nich jest zakaz zdejmowania maski na plaży poza czasem kąpieli.