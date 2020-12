Eksplozja podczas wiecu w Somalii. Co najmniej 10 osób zginęło

Co najmniej 10 osób zginęło w piątek w Galkayo, w środkowej Somalii, gdy zamachowiec-samobójca podczas wiecu, na którym miał przybyć premier Somali, zdetonował ładunek wybuchowy - poinformował rzecznik sił bezpieczeństwa.

Premier Mohamed Hussein Roble był w drodze, aby przemówić na wiecu na stadionie w Galkayo, mieście w środkowej Somalii, gdzie zebrało się wielu mieszkańców i siły bezpieczeństwa - poinformował na Facebooku przedstawiciel rządu.



– W wybuchu zginęło ponad 10 osób, w tym trzech wyższych rangą urzędników wojskowych, żołnierze i cywile - powiedział Reuterowi z Galkayo major Mohamed Abdirahman. Według jego relacji rannych zostało ponad 20 osób, nie wykluczył, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.



Do ataku przyznała się islamistyczna grupa Al-Kaidy, Al-Shabaab. Rzecznik operacji wojskowych Al-Shabaab, Abdiasis Abu Musab, twierdzi, że wśród zabitych w zamachu są wojskowi przeszkoleni w USA.



Grupa od ponad dekady walczy o obalenie centralnego rządu i ustanowienie władzy w oparciu o ścisłą interpretację prawa szariatu.

Shabaab, al Qaeda’s branch in East Africa, killed several high-ranking military officers today in a suicide bombing in the central Somali town of Galkayo in the Mudug region. pic.twitter.com/cssuvzKOYq