Nowy dekret rządowy. Święta Włosi spędzą w domach

We Włoszech przez 10 dni, od Wigilii do 6 stycznia, wprowadzona będzie tzw. czerwona strefa z licznymi surowymi restrykcjami. Nowy dekret w tej sprawie przedstawił w piątek premier Giuseppe Conte. Zaostrzono wcześniejsze przepisy dotyczące świąt.

KORONAWIRUS – RAPORT



Czerwoną strefą z najbardziej surowymi zakazami całe Włochy zostaną objęte 24, 25, 26 i 27 grudnia, a także od 31 grudnia do 3 stycznia i 5-6 stycznia. W pozostałych dniach obowiązywać będą łagodniejsze przepisy.



Szef rządu na konferencji prasowej w Rzymie poinformował, że w dniach świątecznych i przedświątecznych aż do uroczystości Trzech Króli zamknięte będą sklepy z wyjątkiem tych z artykułami pierwszej potrzeby, bary i restauracje. Obowiązywać będzie zakaz wychodzenia z domu bez powodu uzasadnionego pracą, zdrowiem lub inną pilną potrzebą. W pozostałych dniach będzie można poruszać się po swojej gminie, a sklepy będą otwarte.



Po wielu dniach dyskusji rząd wydał dekret, którego celem jest niedopuszczenie do organizacji przez Włochów wielkich obiadów i kolacji w czasie świąt i w sylwestra, które - jak ostrzegają eksperci - byłyby „detonatorem” trzeciej fali pandemii w styczniu, gdy zaczną się masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi.



Jedynym przejawem złagodzenia tych nowych restrykcji jest zgoda na to, aby także w trakcie ich obowiązywania z wizytą do prywatnego domu mogły przyjść dwie osoby z zewnątrz nie wliczając dzieci w wieku do 14 lat. Tylko jedna wizyta dziennie - to kolejne zalecenie rządu.

#wieszwiecej Polub nas

Eksperci: w czasie świąt może dojść do znacznego wzrostu zakażeń

źródło: pap

Premier Conte podkreślił, że eksperci doradzający rządowi bardzo obawiają się, że w czasie świąt może dojść do znacznego wzrostu zakażeń. Tym wytłumaczył konieczność zaostrzenia restrykcji.Utrzymana zostajebez ważnych przyczyn.Dla właścicieli barów i restauracji, zamkniętych w okresie Świąt i Nowego Roku, przeznaczono- ogłosił Conte.