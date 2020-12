Pokonać K2 zimą. Polka chce wejść na szczyt jako pierwsza

Polka chce zimą wejść na ostatni, niezdobyty w tej porze roku, ośmiotysięcznik K2. Magdalena Gorzkowska, kiedyś lekkoatletka, teraz himalaistka, rozpoczęła wyprawę na K2. Udział w niej zapowiedział jeszcze jeden Polak – Waldemar Kowalewski.

Wyrusza kolejna zimowa wyprawa na K2 [WIDEO] W piątek wyrusza wyprawa, w której Polka podejmie próbę zimowego wejścia na K2. Mierzący 8611 m, ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik, to... zobacz więcej

Wiele miesięcy morderczych treningów; biegania, wspinaczki ściankowej i chodzenia po schodach. Tak wyglądają kulisy przygotowań do wyprawy na ośmiotysięcznik.



– Ostatnie osiem tygodni jest skoncentrowane przede wszystkim na organizacji wyprawy, od treningu, po różne logistyczne rzeczy, za które ja tutaj odpowiadam – mówi Magdalena Gorzkowska.



Himalaistka w bazie pod K2 pojawi się w ramach międzynarodowej ekspedycji organizowanej przez nepalską agencję. Będzie jednak działać indywidualnie, z pomocą dwóch szerpów.



A w postawionym obozie „oczekiwanie na okno pogodowe, może już pod koniec stycznia” – mówi Gorzkowska. – Jeśli nie, no to połowa lutego – dodaje. Przewiduj, że atak szczytowy może nastąpić najpóźniej w końcu lutego.



Polce w wyprawie towarzyszyć będzie Oswald Rodrigo Pereira, reporter i filmowiec górski. Będzie dokumentował poczynania Polki w drodze na szczyt.



– Trzeba być przygotowanym, że będzie tam dyskomfort w ekstremalnym tego słowa znaczeniu. Mianowicie – mróz cały czas, w tym momencie w bazie jest nieustannie minus 30 stopni. Nie mówię o temperaturach na szczycie, bo w tym momencie są tam odczuwalne minus 70. Tak, że na pewno trzeba się na to przygotować – mówi reporter.



Ta wyprawa ma wyjątkowy charakter. Zdobywcy przygotowują się do wejścia na szczyt bez użycia butli z tlenem. K2 to ośmiotysięcznik. Powietrze jest tam rozrzedzone, co oznacza trudności z oddychaniem a nawet halucynacje. Ale głównym czynnikiem, który decyduje, czy w ogóle możliwe będzie wejście jest pogoda.



– Pogoda kompletnie rozdaje karty. Bo te okresy, takie małowietrzne, kiedy tam jetstream, który tam, można powiedzieć, się przykleja nad ta górą i odpuszcza, są bardzo krótkie – mówi Jerzy Natkański, himalaista i dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego



Jeszcze nikt nie wszedł zimą na K2. Jeśli Magdalenie Gorzkowskiej to się uda, zapisze się w historii himalaizmu.