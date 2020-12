W środkach transportu publicznego można nosić maseczki. Premier Szwecji nawet to rekomenduje

Premier Szwecji Stefan Loefven ogłosił w piątek kolejne restrykcje w związku z epidemią Covid-19 i po raz pierwszy zalecił stosowanie maseczek w transporcie publicznym. W tym dniu odnotowano w kraju najwyższy od początku pandemii przyrost zakażeń koronawirusem: 9654 osób.

KORONAWIRUS – RAPORT



Od 24 grudnia wprowadzone zostaną limity osób mogących przebywać jednocześnie w sklepach, centrach handlowych oraz siłowni. – Jeśli to nie pomoże, obiekty te zostaną zamknięte – zapowiedział Loefven.





Szwecja – kolejne restrykcje

Koronawirus w Szwecji

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W restauracjach przy stolikach siedzieć będą mogły maksymalnie cztery osoby zamiast ośmiu, a sprzedaż alkoholu w lokalach zostanie zakazana po godz. 20 zamiast po 22.Największą zmianą jest dopuszczenie przez szwedzkie władze możliwości zasłaniania nosa i ust w środkach transportu publicznego. Jest to jednak tylko rekomendacja, a nie prawny przymus pod groźbą kary.Pytany o zmianę stanowiska władz Szwecji w sprawie maseczek dyrektor Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson odpowiedział, że „środek ten w innych krajach nie przyniósł oczekiwanych efektów, ale znaleźliśmy się w sytuacji, w której warto go zastosować”.Carlson podkreślił, że koronawirus rozprzestrzenia się obecnie w Szwecji w szybkim tempie, a doświadczenia innych krajów Europy wskazują, że staje się bardziej zakaźny.W piątek w Szwecji odnotowano 9654 przypadki infekcji SARS-CoV-2 i jest to największy dobowy przyrost od początku pandemii. Poprzedni rekord odnotowano dzień wcześniej. Ogólna liczba zakażeń w kraju to 367 120.. Premier Loefven pytany o to, czy Szwecja nie za późno decyduje się na wprowadzenie restrykcji, odpowiedział, że "we właściwym czasie".