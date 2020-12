Proces prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Grozi mu wysoka kara

Publikacja wyroku w procesie prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego została odroczona do 29 grudnia. Politykowi grozi 10 lat więzienia za przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. On sam twierdzi, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny.

Sprawa dotyczy pieniędzy publicznych. Zdaniem prokuratury w 2016 r. miasto unieważniło bezpodstawnie przetarg na odbiorcę śmieci, mimo że oferenci spełnili wszystkie wymogi. Ostatecznie wybrano firmę, której oferta była droższa od poprzednich o blisko 2 mln zł. Tomasz Rurarz, Prokurator Rejonowy ze Skarżyska-Kamiennej twierdzi, że prezydent miasta powinien wyłączyć się z przetargu już na samym początku, ponieważ dobrze znał szefa jednej z firm, która wzięła w nim udział. Oprócz tego podczas przetargu podano nieprawidłowy numer konta, na który należało wpłacić wadium.



We wtorek przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zostali przesłuchani ostatni świadkowie. Wydanie wyroku odroczono do 29 grudnia. Decyzja sądu nie jest znana, gdyż na wniosek adwokatów Jarosława Górczyńskiego proces został utajniony.



Prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego grozi do 10 lat więzienia. On sam twierdzi, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny.

