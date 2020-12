Maria Szarapowa przypomniała o sobie. Zaręczyny i sesja zdjęciowa

Ekskluzywna sesja zdjęciowa Marii Szarapowej. Była tenisistka udostępniła na Instagramie fotografie w stylu retro. To element kampanii reklamowej jednej z firm z branży fitness. W życiu Rosjanki, która w lutym pożegnała się z zawodowym sportem, zaszła też istotna zmiana. Wkrótce wyjdzie za mąż.

Maria Szarapowa to jedna z najpopularniejszych sportsmenek XXI wieku. Cały świat zakochał się w blondwłosej Rosjance w 2004 roku, kiedy mając 17 lat sensacyjnie wygrała Wimbledon. W finale okazała się lepsza od Sereny Williams.



Do historii turnieju przeszła scena, gdy chwilę po zwycięskim meczbolu złapała za telefon komórkowy i próbowała dodzwonić się do przebywającej w Rosji mamy, aby powiedzieć jej, że zwyciężyła w najbardziej prestiżowym turnieju na świecie. Znów chwilę później podpisała opiewający na ponad milion dolarów kontrakt reklamowy z… producentem telefonów.



W kolejnych latach triumfowała w pozostałych turniejach wielkoszlemowych, była też liderką rankingu WTA, ale jej karierę mocno wyhamowały problemy z barkiem i długa dyskwalifikacja.



Na początku marca 2016 roku okazało się, że jej test antydopingowy przeprowadzony w czasie Australian Open, dał wynik pozytywny. Rosjanka tłumaczyła się z przyjmowania niedozwolonej substancji.



Skończyło się na 15-miesięcznej dyskwalifikacji. Wróciła na kort w drugiej połowie 2018 roku, ale pojedyncze sukcesy w turniejach przeplatały się z problemami zdrowotnymi. „Dość" powiedziała pod koniec lutego.

Na nudę nie ma jednak prawa narzekać. Jeszcze będąc aktywną tenisistką wypuściła niezwykle popularną serię cukierków i gum do żucia. Zainwestowała także w jedną z organizacji MMA oraz w produkcję kremu do ochrony przeciwsłonecznej.



Przede wszystkim jednak zwracała na siebie uwagę urodą. Na początku XXI wieku była twarzą kampanii reklamowych wielu marek premium. Jak wyliczył „Forbes” działalność poza kortem przyniosła jej więcej dochodu niż sportowa kariera.



Ostatnio Masza odsunęła się w cień, ale kilka dni temu przypomniała się światu wyjątkową sesją zdjęciową. 33-letnia Rosjanka zdecydowała się na podróż w czasie, pozując w ubraniach retro w towarzystwie sprzętów z drugiej połowy XX wieku - efektownego kabrioletu i telewizora z minionej epoki.

źródło: instagram, rp.pl

Wystąpiła też w niezwykle skromnym i zaprojektowanym w starym stylu kostiumie kąpielowym.W tym tygodniu Szarapowa ogłosiła też ważną zmianę w swoim życiu osobistym. Była sportsmenka ogłosiła zaręczyny z brytyjskim biznesmenem Alexanderem Glikiesem. „Powiedziałam »tak« już w dniu, w którym się poznaliśmy. To był nasz mały sekret” – napisała na Instagramie 33-latka.Kim jest wybranek pięknej Marii? 44-latek to były mąż najlepszej przyjaciółki Megan Markle. Do jednej szkoły chodził z brytyjskimi następcami tronu Williamem i Harrym. Jest założycielem niezwykle popularnego internetowego domu aukcyjnego sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich.Kiedy ślub? Para nie podała jeszcze daty.