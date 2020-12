Polka wyrusza na zimową wyprawę na K2 [WIDEO]

Polska himalaistka rozpoczyna zimową wyprawę na K2. Magdalena Gorzkowska – kiedyś lekkoatletka, dziś himalaistka wyrusza do Pakistanu, aby wejść na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Z polskiego grona będą jej towarzyszyć reporter Oswald Rodrigo Pereira oraz himalaista Waldemar Kowalewski.

Wyrusza kolejna zimowa wyprawa na K2 [WIDEO] W piątek wyrusza wyprawa, w której Polka podejmie próbę zimowego wejścia na K2. Mierzący 8611 m, ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik, to... zobacz więcej

– Ze strony psychologicznej na pewno trzeba być przygotowanym na to, że będzie tam dyskomfort w ekstremalnym tego słowa znaczeniu. (…) Jeżeli chodzi o taki trening fizyczny – można to określić – to i Magdalena, i ja praktycznie z takiego treningu nie wychodzimy – powiedział w rozmowie z TVP Info Oswald Rodrigo Pereira.



W bazie pod K2 Gorzkowska pojawi się w ramach międzynarodowej ekspedycji organizowanej przez nepalską agencję. Będzie jednak działać indywidualnie z pomocą dwóch szerpów, czyli lokalnych mieszkańców.



K2 jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy próbowali zdobyć K2 zimą trzykrotnie. Magdalena Gorzkowska była sprinterką, uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Po zakończeniu kariery lekkoatletycznej zainteresowała się górami wysokimi. Na swoim koncie ma już trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest, Manaslu i Makalu.

