„Deutsche Welle”: Czy unijny szczyt to superroznosiciel COVID-19?

Czy unijny szczyt to superroznosiciel COVID-19? – zastanawia się portal dw.com („Deutsche Welle”). Spekuluje także, że być może prezydent Francji zakaził się koronawirusem podczas szczytu EU w zeszłym tygodniu. – Jeśli pandemia będzie się rozwijać w dotychczasowym tempie, kierowanie Europą stanie się bardzo utrudnione, a może nawet niemożliwe. Dopiero wtedy, gdy premierzy państw unijnych, ich współpracownicy oraz wysocy urzędnicy ministerialni zostaną zaszczepieni, sytuacja powoli powróci do normy – przewiduje „DW”.

U prezydenta Francji Emmanuela Macrona wykryto koronawirusa. Nie wiadomo, kiedy i gdzie mogło dojść do zakażenia. Portal dw.com nie wyklucza, że być może stało to się podczas szczytu UE w dniach 10-12 grudnia, kiedy to ważyły się losy m.in. unijnego budżetu. – Jego infekcja jest jednak najgorszym z możliwych scenariuszy dla organizatorów grudniowego szczytu w Brukseli, ponieważ mogło do niej dojść, właśnie podczas wielogodzinnych obrad – uważa „DW”.



Według portalu, mimo obostrzeń zarządzonych przez unijnych urzędników i zapewnień rzecznika Rady Europejskiej, że uczestnicy szczytu nie zgłaszają zakażenia, groźba jest realna. Wiadomo, że koronawirusa nie stwierdzono u kanclerz Niemiec, z którą Macron rozmawiał w cztery oczy. Kanclerz nosi cały czas medyczną maseczkę.

Pandemia zagraża zarządzaniu Unią



Jednak premierzy Belgii Alexander de Croo i Portugali Antonio Costa, według „DW”, spotkali się z prezydentem Francji, podczas jego kwarantanny. „Costa, który w styczniu przejmie od kanclerz Merkel przewodnictwo w Radzie Europejskiej, zjadł z Macronem obiad, podczas którego obaj siłą rzeczy musieli zdjąć maseczki” – czytamy w Portalu. – „W poniedziałek 14 grudnia prezydent Macron zaprosił polityków unijnych do Paryża na obchody jubileuszu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wśród gości był między innymi premier Hiszpanii Pedro Sánchez, który obecnie, podobnie jak przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel z Belgii, przebywa na kwarantannie” – podkreśla portal.



W artykule zwrócono uwagę, że egzaminu nie zdały wideokonferencje między europejskimi przywódcami i ministrami, ponieważ „podczas takich telekonferencji każdy odczytuje tylko z kartki, co ma do powiedzenia”. W dodatku rozmowa na odległość nie pozwala na dyskretne rozmowy w kuluarach.



Portal ostrzega, że „jeśli pandemia koronawirusa będzie się rozwijać w dotychczasowym tempie, kierowanie Europą stanie się bardzo utrudnione, a może nawet niemożliwe”.