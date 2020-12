Założyciel Platformy: Gdy PiS przegra, wdepniemy w PO. Nie można do tego dopuścić

Gdy PiS przegra, wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić – powiedział w wywiadzie dla „Wprost” jeden z założycieli Platformy Andrzej Olechowski. W jego ocenie PO „to partia bez klarownego planu, wizji Polski po PiS”.

Olechowski przyznał, że ma złe zdanie o obecnych politykach. – Działają w polityce dla zarobku, dla kariery, a nie dla idei i potrzeby dokonania zmian. Za moich czasów ludzie chcieli reformować. Ktoś, kto nie chciał zmieniać, nie nadawał się do rządu – powiedział. Ocenił, że „dzisiejszy polityk kalkuluje czy mu się opłaci, czy nie straci”.



Pytany, czy liderowi PO Borysowi Budce brakuje entuzjazmu stwierdził, że „swoim entuzjazmem ludzi nie pociąga”, ale też „nie może go pokazać, jeśli nie wie, czy stoi za nim cała partia”.



– Patrząc w przeszłość, wdepnęliśmy w ten PiS przez przypadek. Taki był układ, że PiS uzyskał władzę absolutną. Teraz jest obawa w drugą stronę. Gdy PiS przegra, wdepniemy w nieprzygotowaną PO – ocenił Olechowski.



Współzałożyciel PO stwierdził też, że marzenia o powrocie Donalda Tuska „to mrzonki” i nie wie, czy ma on „potencjał do powrotu”. – Śledziłem uważnie jego wypowiedzi w ostatnim czasie – nie powiedział nic ważnego – stwierdził rozmówca „Wprost”. – Może jak ja, wie (Tusk – red.), że to co się dzieje, jest poza naszą wyobraźnią – dodał.

