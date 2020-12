Ratował polskich zesłańców. Zmarł Kazach odznaczony przez prezydenta Dudę

W czwartek 17 grudnia 2020 r. zmarł Tassybai Abdikarimow – Kazach, który w 1952 roku uratował od śmierci głodowej polską rodzinę Jabłońskich, zesłaną do Kazachstanu. W ubiegłym roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę medalem Virtus et Fraternitas, przyznawanym na wniosek Instytutu Pileckiego.

Gdy uratował rodzinę Jabłońskich, miał 14 lat. – Bez pomocy Tassybaja Abdikarimowa Walenty Jabłoński nie przeżyłby. Klimat, warunki sanitarne i przede wszystkim woda z miejscowych kanałów pełna bakterii, ale pita, bo nie było innej, okazywały się zabójcze dla Polaków. I w 1942 r., kiedy stacjonowała tu armia Andersa, i dziesięć lat później dla Polaków deportowanych z Białoruskiej SRR. Ciężka choroba, gorączka i odwodnienie organizmu sprawiły, że Walenty Jabłoński leżał umierający przed sowchozowym chlewikiem, gdzie mieszkał z rodziną – mówi dr Jerzy Rohoziński z Instytutu Pileckiego, który przygotowuje film dokumentalny o tym niezwykłym człowieku.



– Wtedy zaczął właśnie do niego przychodzić Tassybaj. Przynosił mu herbatę, ajran, kumys, chleb. I to uratowało Polakowi życie – dodaje. Rohoziński otrzymał wiadomość o śmierci Abdikarimowa od jego rodziny, z którą instytut pozostaje w kontakcie.



„Po II wojnie światowej z terenów znajdujących się za wschodnią granicą Polski władze ZSRS wywiozły na wschód ok. 35 000 Polaków, którzy pozostali w swoich domach pomimo zmiany granic. W kwietniu 1952 roku została przeprowadzona ostatnia większa deportacja, podczas której Polaków z Białoruskiej SRS przewieziono na tereny południowego Kazachstanu. Objęła ona rodzinę Jabłońskich, która trafiła do sowchozu Pachta-Arał we wsi Ilicz” – przypomina Instytut Pileckiego.



19 czerwca 2019 r. Abdikarimow został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę medalem Virtus et Fraternitas, przyznawanym na wniosek Instytutu Pileckiego osobom niosącym pomoc polskim obywatelom w czasach wojny i totalitaryzmów. W uroczystości, która odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie, wziął udział także uratowany przez Kazacha Walenty Jabłoński.

