Miał nadużyć siły podczas demonstracji. Sąd: doszło do rażącej niesprawiedliwości na szkodę policjanta

Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił policjanta Krzysztofa Słupka, któremu zarzucono, że miał rzekomo nadużyć siły podczas demonstracji w sierpniu 2017 roku. – W swoim orzeczeniu sąd podkreślił, że doszło do rażącej niesprawiedliwości na szkodę funkcjonariusza. (…)W ocenie kierownictwa, policjant na co dzień wzorowo wykonuje swoje obowiązki i również podczas demonstracji w 2017 r. - pomimo, że sam był obrażany i wyzywany - zachował spokój i postępował zgodnie z procedurami – poinformowała Komenda Główna Policji.

Sąd okręgowy uwzględnił apelację wniesioną od wyroku sądu pierwszej instancji. Wcześniej, w styczniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał policjanta karę dwóch miesięcy więzienia, którą warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący dwa lata. Oddał też oskarżonego pod dozór kuratora w okresie próby i orzekł wobec oskarżonego zakaz wykonywania zawodu policjanta na 5 lat. Wyrok zaskarżyła obrona.



W piątek KGP poinformowała, że Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił policjanta Krzysztofa Słupka. – Kierownictwo polskiej Policji od początku wspierało policjanta z Oddziału Prewencji Policji z przekonaniem, że zapadnie uczciwy i sprawiedliwy wyrok. W ocenie kierownictwa, policjant na co dzień wzorowo wykonuje swoje obowiązki i również podczas demonstracji w sierpniu 2017 r. - pomimo, że sam był obrażany i wyzywany - zachował spokój i postępował zgodnie z procedurami– poinformowała Komenda Główna Policji.

#wieszwiecej Polub nas

Incydent w Alejach Jerozolimskich



Sprawa dotyczyła zdarzenia z 1 sierpnia 2017 roku. ONR zorganizował wówczas marsz w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przemarszowi towarzyszyła spontaniczna pikieta zorganizowana przez ruch Obywateli RP.



W Alejach Jerozolimskich na wysokości ul. Brackiej funkcjonariusze zaczęli legitymować uczestników pikiety. Jak wynika z aktu oskarżenia, policjant miał użyć przemocy wobec Adama Cz.



Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uznał pod koniec stycznia 2020 roku, że policjant przekroczył uprawnienia. "Oskarżonego (...) w ramach zarzucanego mu czynu uznał za winnego tego, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. około godz. 17.00 w Al. Jerozolimskich w Warszawie, jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że podczas czynności legitymowania ustalonej osoby, uderzył i popchnął stojącego w pobliżu Adama Cz., a także chwycił go, szarpał i powalił na ziemię, czym działał na szkodę interesu prywatnego, co stanowi przestępstwo" – informowała samodzielna sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

„Podkręcony” protokół?



Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, policjanta oskarżył prok. Ireneusz Szeląg (były szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej), który po przejęciu władzy przez PiS został „zesłany” na najniższy szczebel – do prokuratury rejonowej. Koronnym dowodem przeciwko funkcjonariuszowi miał być film z zajścia. Jednak nie został on odtworzony podczas procesu.



Sąd zaufał protokołowi oględzin, który stworzył sam prokurator Szeląg, a którego opis jest sprzeczny z tym, co widać na nagraniu – ustaliła „Rzeczpospolita”. – „Na filmiku każdy może zobaczyć, co chce”. To usłyszałem od prokuratora Szeląga, gdy w sądzie zwracałem uwagę, że na filmie nie ma tego, co opisał – mówił „Rz” Krzysztof Słupek.



Obrona policjanta złożyła apelację od wyroku sądu rejonowego. Wniosek o uniewinnienie Słupka poparł Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Dlaczego? Śledczy skutecznie udowodnili, że sąd nie przeanalizował podstawowych dowodów w sprawie, w tym nagrania z monitoringu. Według „Rz” prokuratorzy uznali, że „zapis znacznie różni się od sporządzonego protokołu oględzin płyty”. Nie było w nim sceny, jakoby funkcjonariusz „naciskał nogami na siedzącego mężczyznę”. A w protokole prokuratora Szeląga taki opis się znalazł.