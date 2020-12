Posłanka SLD chce legalizacji eutanazji w Polsce. „»Nie« dla cywilizacji śmierci” [WIDEO]

– Eutanazja jest prawem człowieka – tak posłanka SLD Joanna Senyszyn skomentowała działania Hiszpanii i Niemiec, które niedługo mają zalegalizować eutanazję. Parlamentarzystka twierdzi, że na podobną dyskusję przyjdzie kiedyś czas w Polsce. Stanowcze „nie" takim postulatom mówią politycy PiS. – Jestem zdecydowanym przeciwnikiem eutanazji i trzeba wszelkie starania włożyć, aby Polska do tego haniebnego panteonu państw, które stosują cywilizację śmierci nigdy się nie zapisała – powiedział tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Tomasz Rzymkowski z PiS: Mamy do czynienia z rewolucją antychrześcijańską

Joanna Senyszyn z SLD: Eutanazja to cywilizacja życia

Jan Filip Libicki z PSL: Smutne, że parlamenty przed Bożym Narodzeniem zajmują się nieludzkim prawem

Niższa izba parlamentu Hiszpanii uchwaliła w czwartek ustawę, która legalizuje eutanazję. Z kolei Trybunał Konstytucyjny Niemiec uchylił zakaz komercyjnej eutanazji. Posłowie Bundestagu zajmą się przygotowaniem związanych z nią przepisów. Także austriacki TK dopuścił ostatnio eutanazję. – Mamy do czynienia z rewolucją antychrześcijańską, z rewolucją cywilizacji śmierci, o której mówił św. Jan Paweł II. Temu trzeba postawić tamę, opór. Polskie społeczeństwo, jak wszelkie dane wskazują, jest przeciwne eutanazji, bo jest to ingerencja w święte prawo do życia. Życia, które w świetle naszej konstytucji jest chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Tu nie ma żadnych wyłomów, że konkretne życie można skrócić, bez względu na jakim etapie jest. Pamiętajmy, że eutanazji nie stosuje się wyłącznie wobec osób w sędziwym wieku, ale w niektórych krajach także wobec dzieci – przekonywał poseł Rzymkowski z PiS.– Eutanazja jest prawem człowieka. Skoro człowiek ma prawo do życia, to również powinien mieć prawo do śmierci. W Polsce eutanazja jest raczej źle rozumiana i jest raczej utożsamiana z morderstwem, a tak naprawdę to jest rodzaj samobójstwa wspomaganego. To jest śmierć na życzenie. Ta prawnie dopuszczalna eutanazja, która jest w Belgii, Holandii, Luksemburgu i ma być na wiosnę w Hiszpanii, być może w Niemczech, dotyczy tylko osób bardzo ciężko i nieuleczalnie chorych. Brak prawa, które umożliwia eutanazję to jeden z elementów państwa wyznaniowego. Kościół katolicki nazywa eutanazję cywilizacją śmierci, a to tak naprawdę cywilizacja życia. Skoro człowiek ma prawo do życia, to powinien móc je skończyć w momencie, kiedy przestanie spełniać jego oczekiwania i nie ma perspektyw na poprawę – oceniła posłanka Lewicy Joanna Senyszyn. Czy Lewica złoży zatem w tej czy następnej kadencji parlamentu projekt ustawy w sprawie eutanazji? Senyszyn twierdzi, że na razie jej partia skupia się na walce z koronawirusem. – Na wszystko na pewno przyjdzie czas. To trzeba robić bardzo spokojnie. Trzeba przeprowadzić narodową debatę na ten temat. To nie może być na „łapu capu”. Trzeba po prostu rozmawiać o różnych poważnych problemach. Kiedyś uważano, że również samobójstwo jest niedopuszczalne, a przecież nikt samobójców, którym oczywiście się nie udało, nie karze – mówiła Senyszyn.– Niestety zgoda raz na eutanazję w jakiś wyjątkowych wypadkach z czasem powoduje, że zgoda na ten zły i barbarzyński proceder się poszerza. Tak samo było z kwestiami aborcyjnymi. Najpierw mówiono, że dotyczy to jakiś szczególnych, dramatycznych przypadków, a teraz mówi się o prawie do aborcji. To pokazuje, że jakiekolwiek ustąpienie ludziom, którzy się tego domagają, powoduje poszerzenie tego złego i nieludzkiego prawa. Jestem temu absolutnie przeciwny. To smutne, że przed Świętami Bożego Narodzenia parlamenty podejmują takie rozwiązania – powiedział senator PSL Jan Flip Libicki.







Mirosław Suchoń z KO: Nie jestem zwolennikiem eutanazji, ale inaczej to wygląda z perspektywy zdrowego człowieka, a inaczej w sytuacjach krytycznych

Jan Mosiński z PiS: Niedługo kongres programowy PO, być może zajmą się eutanazją

Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji: Kiedyś eutanazję rozumiano jako pomoc w samobójstwie

Minister Adam Andruszkiewicz: Tęczowo-czerwona koalicja mogłaby wprowadzić eutanazję na życzenie

– Każdy naród ma prawo do podejmowania własnych decyzji. Ja nie jestem zwolennikiem eutanazji, ale też warto pamiętać, że zupełnie inaczej rozmawia się z perspektywy człowieka zdrowego, pełnego sił, mogącego radzić sobie jako tako z życiem, a zupełnie inaczej w sytuacjach krytycznych. To zawsze będą trudne decyzje. Nie można zamykać się na rozmowę, ale jako przeciwnikowi eutanazji, trudno mi to sobie wyobrazić – tłumaczył poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.– Dyskusja środowisk lewicowych czy też lewackich w zachodniej Europie na temat wprowadzenia eutanazji do porządków prawnych dość szybko może stać się przedmiotem dyskusji u nas. Niedługo mamy kongres programowy Platformy Obywatelskiej. Nie wykluczam, że na takim kongresie może pojawić się taka sugestia, aby zająć się eutanazją. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem aborcji, a w państwach takich jak Hiszpania czy Niemcy aborcja jest dozwolona w pełnym zakresie, to bardzo łatwo przekroczyć kolejną granicę i przejść do eutanazji. W Holandii eutanazja jest dozwolona nawet w przypadku dzieci powyżej 12. roku życia. Nie dziwmy się, że ta cywilizacja śmierci, którą przyniosła rewolucja roku 1968, jest zagrożeniem dla cywilizacji życia – ocenił poseł PiS Jan Mosiński.– Już lat temu 50 napisałem jako młody cybernetyk, że kiedyś w wyniku postępu medycyny tak dużo ludzi będzie żyło, że powstaną projekty zabijania ludzi, bo jest za dużo starych. W tej chwili odpowiednim kosztem można każdego utrzymać przy życiu, w najgorszym razie zamrażając. To jest pytanie, co zrobić, żebyśmy nie zamienili się w składowisko rupieci. To jest odwrotna strona postępu medycyny. Kiedyś przez eutanazję rozumiano pomoc w samobójstwie, dzisiaj się zaczyna rozumieć, w Holandii na przykład, zabijanie ludzi bez ich woli. To bardzo niebezpieczny temat – mówił poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Już w kwietniu Sąd Najwyższy Holandii wydał werdykt legalizujący eutanazję osób z demencją. Może być ona przeprowadzona także w sytuacji, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli.Czy w Polsce może dojść do legalizacji eutanazji? – Jeśli w wyborach wystartuje ponownie tęczowa koalicja od Lewicy po Platformę Obywatelską i PSL albo tęczowo-czerwona, bo w wyborach do Parlamentu Europejskiego dużo PZPR-owskich aparatczyków startowało z takiej listy, na przykład pod auspicjami Tuska, to nic nie wiadomo. Przecież w szeregach PO, czy Lewicy są osoby, które popierają aborcję albo eutanazję. Mielibyśmy w naszym państwie aborcję na życzenie i eutanazję na życzenie. My stoimy po drugiej stronie cywilizacji. Po stronie cywilizacji życia. Uważamy, że szacunek należy się temu najmłodszemu, ale także temu najstarszemu – odpowiedział Adam Andruszkiewicz, minister w kancelarii premiera.